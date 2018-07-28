ЦИК Якутии отказал в регистрации партийного списка кандидатов на выборы в Ил Тумэн региональному отделению «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Причиной отказа стало недостаточное количество кандидатов, оставшихся в списке после проверки документов.

«Постановлением ЦИК от 28 июля из списочного состава кандидатов от партии на выборы в Ил Тумэн шестого созыва были исключены 9 человек. В результате число региональных групп, представленных в республиканском списке партии сократилось до восьми, а число кандидатов в республиканском списке — до 9 человек, что противоречит норме выборного законодательства, согласно которой, число региональных групп не может быть менее половины числа одномандатных избирательных округов, которых в Якутии — 35», — пояснили ЯСИА в Центризбиркоме Якутии.

В связи с тем, что число исключенных кандидатов-списочников составило более чем 50% от общего числа кандидатов в списке, а также с тем, что число региональных групп в региональном списке оказалось меньше половины одномандатных округов, ЦК РС(Я) принял решение об отказе в регистрации списка партии. Таким образом «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» на выборах в Ил Тумэн шестого созыва будут представлять три одномандатника.+

Также поредели списки еще двух партий: из списка КПРФ исключены кандидаты от Нерюнгринской и Олекминской региональных групп Вадим Семенов и Сергей Алексеев, из списка ЛДПР кандидаты от Удачнинской и Намской региональных групп Алексей Иванов и Руслан Саетгараев.+

Проверка документов, поступивших от партий продолжается. Окончательный состав участников предвыборной гонки будет оглашен 1 августа.+

Напомним, кандидатов на выборы в парламент Якутии выдвинули 12 партий. Списочные составы кандидатов и одномандатников представили 8 партий:«Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Родина», «Партия за справедливость!», «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Две партии — «Коммунисты России» и Российская экологическая партия «Зеленые» — представили только списочников, еще две — «Гражданская платформа» и «Партия Роста» — только одномандатников.+

Единый день голосования пройдет в Якутии 9 сентября. Жители республики выберут главу региона, депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) и Якутской гордумы, мэра Якутска, 15 глав районов, 20 глав поселений, депутатов 22 районных и 7 поселенческих советов.