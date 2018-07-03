ЦИК Якутии: Документы приняты от шести кандидатов на пост главы Якутии

Представители партий «Родина» и «Справедливая Россия» во вторник сдали документы в избирательную комиссию Якутии для участия в выборах главы региона. Всего документы приняты от шести претендентов, сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя ЦИК Якутии Александр Власов.

Досрочные выборы главы региона и мэра Якутска, а также выборы в региональный парламент пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Ранее избирательная комиссия приняла документы от кандидатов на пост главы региона, выдвинутых партиями «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Партией социальных реформ — прибыль от народных ресурсов — народу»: Айсена Николаева, Гаврила Парахина, Виктора Губарева, Александра Силина.

«ЦИК Якутии во вторник принял документы о выдвижении кандидатов на должность главы Якутии от представителя партии «Родина» Алексея Лаптева, а также члена партии «Справедливая Россия» Владимира Богданова. Пока у нас шесть кандидатов, будем ждать до 24:00 (18:00 мск)», — сказал Власов.

38-летний Лаптев является председателем регионального отделения партии «Родина», ранее неоднократно выдвигался в качестве кандидата на выборах в представительные органы муниципалитетов Якутии и в качестве регионального кандидата в Госдуму.

44-летний Богданов является председателем Мирнинского отделения партии «Справедливая Россия», а также депутатом районного совета народных депутатов.