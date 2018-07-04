ЦИК РС(Я): Двое кандидатов на пост главы Якутии подали документы с замечаниями

Двое кандидатов на пост главы Якутии подали документа не в полном объеме. Об этом ЯСИА сообщил зампредседателя Центризбиркома республики Александр Власов. В числе кандидат от «Партии социальных реформ» Александр Силин и кандидат от реготделения «Гражданской платформы» Эрнст Березкин.

Александр Власов пояснил, что при приеме первичного пакета документов, рабочая группа проверяет правильность оформления, их количество и соответствие перечню.

В ходе этой проверки, членами рабочей группы были высказаны замечания в адрес кандидатов Александра Силина и Эрнста Березкина, которые предоставили документы не в полном объеме. Так, в нарушение устава «Гражданской платформы», кандидатура Березкина оказалась не согласована с Федеральным политическим комитетом партии.

Что касается кандидата от «Партии социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу» Александра Силина, то решение о его выдвижении должно приниматься центральным руководством по итогам съезда партии, а не руководящими органами совета партии в регионе.

При этом, Власов подчеркнул, окончательное решение о регистрации кандидатов будет принято после сдачи второго пакета документов. Принимать их ЦИК республики начнет с 10 июля. Кандидаты должны собрать в свою поддержку 5% подписей депутатов и глав муниципальных образований. Также им необходимо представить первый финансовый отчет о деятельности в качестве кандидатов на пост главы Якутии, и представить трех кандидатов в члены Совета Федерации РФ.

Напомним, документы выборы на пост высшего пост высшего должностного лица республики подали 7 кандидатов: лидер регионального отделения ЛДПР Гаврил Парахин, депутат Нерюнгринского районного совета Александр Силин, лидер регионального отделения КПРФ Виктор Губарев, кандидат от «Единой России», врио главы Якутии Айсен Николаев, лидер регионального отделения «Родины» Алексей Лаптев, лидер мирнинского отделения «Справедливой России» Владимир Богданов и кандидат от регионального отделения «Гражданской платформы» Эрнст Березкин. Досрочные выборы главы Якутии состоятся 9 сентября 2018 года.