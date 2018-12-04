Цифровая трансформация повышения квалификации педагогов

Как отметил в своем выступлении на августовском совещании педагогической общественности глава республики Айсен Николаев, позитивные перемены в сфере образования — главное условие развития человеческого капитала.

«Сфера, в большей степени ответственная за развитие человеческого капитала – это сфера образования. Общество ждет от педагога высоких универсальных компетенций, умения работы с цифровыми образовательными ресурсами»- подчеркнул он.

В этой связи становится необратимой реальностью Цифровая трансформация образования: широкое использование сети Интернет, внедрение в образовательный процесс цифровых учебно-методических комплексов, обучающих семинаров, развитие IT-компетенций. У каждого педагога должна быть индивидуальная программа профессионального роста, свобода в выборе способов получения необходимых компетенций.

Особое внимание при этом уделяется формированию менеджмента в образовании.

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Доского-II», используя новые технологии и ресурсы сети «Интернет», предоставляет сегодня учителям возможность улучшать свои компетенции, в том числе дистанционно, и в труднодоступных отдаленных местах арктических улусов Республики Саха (Якутия).

Образовательный портал «1С: образование5» дает возможность учителям дистанционно пройти курсы повышения квалификации (ПК). Слушатели дистанционных курсов ПК работают в удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе, что представляет большое преимущество для тех, кто не может приехать из дальних районов или не желает нарушить свой обычный ритм работы. В качестве форм контроля прохождения курсов ПК используются организованное домашнее задание (методический зачет) в виде практических, курсовых и проектных работ, также используются тесты.

Кафедра воспитания и дополнительного образования (завед.Е.С.Никифорова, заслуженный работник образования РС(Я) и кафедра русского и якутского языков ИРОиПК (завед. Л.Н.Андросова, Отличник образования РС(Я), в октябре-ноябре запустили дистанционные курсы ПК для заместителей директоров школ по воспитательной работе, классных руководителей, социальных педагогов, воспитателей школ-интернатов и для учителей якутского языка и литературы Булунского, Усть-Янского улусов по темам: «Воспитательная деятельность образовательной организации: реализация требований ФГОС» и «Литература Якутии в контексте диалога культур в условиях внедрения ФГОС («ФГҮөС эйгэтигэр саха литэрэтиирэтэ араас култууралыын алтыһыыта»).

Курсы «Воспитательная деятельность образовательной организации: реализация требований ФГОС» состоят из 4 разделов. В каждом разделе размещаются лекционный материал и методический зачет. Слушатель получает индивидуальный логин и пароль, может следить на каком этапе он находится в прохождении курсов. При условии, если слушатель выполнил все 4 раздела с домашними заданиями, он получает удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации в количестве 72 часов.

Курсы «Литература Якутии в контексте диалога культур в условиях внедрения ФГОС» состоят из 6 модулей, содержащих также лекционный материал, задания к лекциям и рекомендуемую литературу. Для выполнения заданий отводится 14 дней.

Итак, повышение профессиональной компетентности проводится при совмещении основной профессиональной деятельности с курсами повышения квалификации и без отрыва от производства. Современные образовательные стандарты диктуют учителю регулярно повышать собственную профессиональную квалификацию.