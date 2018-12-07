Чёрная пятница продолжается! В Пуф-Пуф скидки до -70% 

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Бескаркасные кресла и пуфы сделаны из современных, высококачественных и экологичных материалов (безопасны для детей и животных). Мы обеспечиваем бережную и быструю доставку вашего заказа, поддерживаем все современные способы оплаты — наличные средства, банковские карты, платежные терминалы и др.

Наши мешки и пуфы разнообразят и украсят привычный интерьер любой квартиры, офиса или мероприятия. Подстраиваясь под форму Вашего тела, они обеспечат Вам максимальный комфорт и удовольствие. Приятных покупок!

Заходите на наш сайт: ПУФ-ПУФ.РФ и выбирайте нужную модель. Гарантия предоставляется на всю продукцию.

Так же ждём Вас по адресу:

ул. Жорницкого 29

ТЦ «В Тридевятом» 2-й этаж.

с 10:00 до 18:00 (понедельник выходной)

☎Тел.: 713-008

What’s app: 8914-27-13-008