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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.12.2018, 16:50
Красота & Здоровье
Чёрная пятница продолжается! В Пуф-Пуф скидки до -70% 
07.12.2018, 16:35
Происшествия
Резонанс
Пожарная часть в Кангалассах закрывается не из-за голодовки сотрудников — руководство противопожарной службы Якутии
07.12.2018, 16:15
Красота & Здоровье
Я чудом остался жив. Интервью со спасенным пациентом РБ №2
07.12.2018, 16:00
Экономика
Власти Якутии разработают единый бренд региона для продвижения туризма
07.12.2018, 15:45
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании самолета «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Иркутск
07.12.2018, 15:35
Судебная хроника
Резонанс
Дело экс-депутатов Александра Уарова и Дмитрия Саввина поступило в столичный суд
07.12.2018, 15:25
Экономика
Минтранс планирует открыть автозимники на 15-20 дней раньше 
07.12.2018, 15:15
Общество
Главный приз Алмазэргиэнбанка – iPhone XS – достался двухлетнему Кириллу
07.12.2018, 15:00
Культура & Образование
Интервью
Художник Евгения Баракина: Проснись, Арктика!
07.12.2018, 14:50
Культура & Образование
Гарем, пираты и любовь: Артисты якутского балета готовят премьеру
07.12.2018, 14:30
Общество
Резонанс
Заключенные в ИК №1 в Якутии зашили себе рты
07.12.2018, 14:10
Общество
Лариса Карпова: Огромное спасибо нашему любимому Алмазэргиэнбанку
07.12.2018, 14:00
Общество
Наступает срок подачи заявления на получение патента
07.12.2018, 13:45
Экономика
На Якутской ТЭЦ выявили лучших профессионалов
07.12.2018, 13:30
Общество
Ученые назвали секс способом преуспеть на работе
07.12.2018, 13:15
Происшествия
Подруга по переписке оказалась …
07.12.2018, 13:00
Общество
Премьер-министр Якутии поручил усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности
07.12.2018, 12:49
Происшествия
В Якутии обокрали именинника
07.12.2018, 12:42
Экономика
Реклама
BASCONI: выиграйте скидку!
07.12.2018, 12:34
Общество
Каким будет будущий муж можно узнать по строганине
07.12.2018, 12:16
Общество
В Москве поддержали предложение якутян
07.12.2018, 12:03
Культура & Образование
Бесплатное кино в Якутске
07.12.2018, 11:55
Экономика
Подарок-оберег в сети супермаркетов «Алмаз»
07.12.2018, 11:54
Общество
Facebook
Развитие туризма обсудили в Якутске
07.12.2018, 11:44
Якутия
В Якутии значительно уменьшилось количество оленей
07.12.2018, 11:16
Экономика
Зарплату оленеводов Якутии повысили до уровня МРОТ
07.12.2018, 11:05
Спорт
«Второе дыхание» якутского пауэрлифтера
07.12.2018, 11:01
Экономика
Сахатрансефтегаз напоминает о правилах безопасности
07.12.2018, 10:40
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 7 декабря
07.12.2018, 10:27
Судебная хроника
Жительница Санкт-Петербурга признана виновной в хищении земельных участков в Якутии
07.12.2018, 10:22
Экономика
В Японии обсудили строительство моста через Лену
07.12.2018, 10:11
Культура & Образование
Выпускников приглашают в вузы ФСБ России
07.12.2018, 9:58
Общество
Анонс
«Прямой разговор» со Степаном Москвитиным
07.12.2018, 9:46
Происшествия
Якутская мафия
07.12.2018, 9:37
Желток
Якутянка Зарина Голубцова — в шаге от победы в телешоу «Пацанки»
07.12.2018, 9:31
Происшествия
Ночные пожары в Якутии
07.12.2018, 9:25
Финансы
Россельхозбанк приглашает якутян на «Ярмарку недвижимости»
07.12.2018, 9:11
Общество
Поток мигрантов в Якутию ежегодно уменьшается
07.12.2018, 9:02
Экономика
АК «Железные дороги Якутии» впервые преодолела такой рубеж
07.12.2018, 0:59
Общество
Избрана председатель Лиги женщин Якутска
07.12.2018, 0:19
Политика
Сегодня день рождения депутата
07.12.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница 7 декабря 2018
06.12.2018, 22:35
Общество
Ветеран Энергосбыта Надежда Патрина: От индукционных счетчиков – к электронике!
06.12.2018, 22:08
Политика
Новый пост бывшего главы Минздрава Якутии
06.12.2018, 20:12
Политика
Айна Анастатова: Мне важно донести информацию до односельчан
06.12.2018, 19:37
Путешествия
Горящий тур: вылет из Благовещенска во Вьетнам!
06.12.2018, 19:04
Культура & Образование
Афиша
8 декабря в красном зале к/т «Синема Центр» АНИМЕ НОН-СТОП
06.12.2018, 18:15
Экономика
График плановых работ энергетиков на 7 декабря
06.12.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Минздраву Якутии поручили своевременно закупать лекарства для гемодиализников
06.12.2018, 17:50
Общество
Открылась переправа Мохсоголлох-Качикатцы
06.12.2018, 17:40
Культура & Образование
Юные артисты якутского цирка — лучшие на дальневосточном фестивале циркового искусства
06.12.2018, 17:30
Общество
В Якутии могут объявить конкурс на оформление аэропорта имени Ойунского
06.12.2018, 17:20
Культура & Образование
В Якутской сельскохозяйственной академии прошел конкурс на лучшую оценку качества молока
06.12.2018, 17:10
Общество
В Управлении Роспотребнадзора можно будет написать и отправить письмо Деду Морозу
06.12.2018, 17:00
Происшествия
Электроснабжение якутских поселков после аварии в Магадане восстановлено
06.12.2018, 16:45
Общество
В выходные пройдут сплошные проверки на дорогах
06.12.2018, 16:30
Происшествия
В Якутске водитель сбил девочку на пешеходном переходе
06.12.2018, 16:15
Якутск
Сардана Авксентьева вместе с главами округов проведет личный прием граждан
06.12.2018, 16:00
Культура & Образование
На Дальневосточной ярмарке в Москве презентовали книгу «Сказочная Якутия»
06.12.2018, 15:45
Происшествия
19-летняя девушка систематически обворовывала маму своего друга
06.12.2018, 15:30
Культура & Образование
В Якутске выпущена первая манга по мотивам Олонхо
06.12.2018, 15:15
Происшествия
Делая ставки на спорт, сотрудник якутской турфирмы проиграл 415 000 рублей 
06.12.2018, 15:00
Культура & Образование
Якутский фильм «Кэрэл» прошел в финал Национальной молодежной кинопремии
06.12.2018, 14:45
Культура & Образование
В Иркутске пройдет выставка якутского художника Михаила Старостина
06.12.2018, 14:20
Экономика
РЖД отменяет поезд сообщением Новосибирск-Нерюнгри
06.12.2018, 14:00
Общество
Количество якутян в 2018 году выросло
06.12.2018, 13:45
Экономика
На Жатайской базе начаты выморозочные работы
06.12.2018, 13:30
Общество
Почему люди изменяют своим партнерам на корпоративах
06.12.2018, 13:15
Культура & Образование
«Звучащие три сэргэ» приглашают на профориентационный экскурс
06.12.2018, 13:00
Экономика
Анонс
Предпринимателей приглашают на бесплатные мастер-классы
06.12.2018, 12:46
Спорт
В Якутске прошли соревнования по бочча
06.12.2018, 12:33
Якутия
В Якутии объявлен первый актированный день
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Красота & Здоровье
7 декабря 2018, 16:50
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Чёрная пятница продолжается! В Пуф-Пуф скидки до -70% 

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Источник: http://пуф-пуф.рф
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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Экономика
07.12.2018

BASCONI: выиграйте скидку!

Экономика
07.12.2018

Подарок-оберег в сети супермаркетов «Алмаз»

Facebook
Общество
07.12.2018

Развитие туризма обсудили в Якутске

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07.12.2018

«Второе дыхание» якутского пауэрлифтера

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07.12.2018

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07.12.2018

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07.12.2018

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07.12.2018

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