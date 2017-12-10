Чысхаан и Якутская зима стали самыми популярными на ярмарке в Москве

На Тверской площади, что располагается в двух шагах от Кремля, у Мэрии российской столицы, впервые в современной истории открылась Дальневосточная ярмарка.

Чего тут только нет – и сахалинская икра, и камчатские крабы, и хабаровские дикоросы, и оленина из Чукотки, но главное – здесь есть якутская рыба, за которой, по традиции, с самого открытия ярмарки выстраиваются длинные очереди.

Не только дальневосточными деликатесами привлекает ярмарка москвичей. Здесь, в торговых рядах, где представлена продукция из отдаленных от центра регионов, можно купить изделия из бивня мамонта и, даже, научиться делать сувениры из столь ценного материала – знаменитый в Якутии Константин Мамонтов на дальневосточной ярмарке проведет ни один мастер-класс по изготовлению уникального сувенира. «Покажу, как можно вырезать мамонта из мамонта» – рассказывает, улыбаясь, мэтр косторезного искусства. Одним из интересных мастер-классов, которые проводят коллеги Мамонтова из Магаданской области, стал процесс вымывания настоящего золота. Драгметалл пытался вымыть каждый, но, что интересно то , что получилось это только у представителя Якутии Куприянова. «Это знак, так и должно было случиться. Мы делаем золото на границе с Якутией» — рассмеявшись, заверил якутян представитель Магадана.

Национальная посуда и изделия народных промыслов Якутии тоже продаются здесь, на Тверской площади, ну а любители чаепития могут попробовать самый северный на планете чай – якутский. В Москву его привезли в тандеме с наивкуснейшими вареньем из брусники и черничным джемом. «Ничего вкуснее я не пробовала», — признается москвичка Вера Кузьмина, гостья Дней Дальнего Востока.

Но главным украшением Дальневосточной ярмарки стали Чысхаан и красавица Зима, специально прибывшие в Москву на Дни Якутии и приглашенные презентовать регион на открытии проекта федерального значения — Днях Дальнего Востока.

«Дни Дальнего Востока стали предвестником Дней Якутии в российской столице. Сегодня здесь представлено все самое лучшее и известное – сказочные герои, о которых говорит весь мир – Чысхаан и Якутская зима, наш уникальный северный чай, экологически чистая рыба, потрясающая посуда, великолепные сувениры. Всё это будут покупать тысячи москвичей, которые придут на Тверскую. Я рад за наших производителей. Благодаря презентациям республики за пределами Якутии, они имеют возможность продвигать свои продукты и изделия на всероссийский рынок. Мы всячески поддерживаем эти инициативы- минсельхоз республики оказывает всемерную финансовую поддержку предприятиям. Я вижу, что москвичи интересуются. И интерес очень большой. Мы прокладываем дорогу к сердцу москвичей, гостей столицы, всей России», — говорит Юрий Куприянов.

Постпред Якутии, встретившись на дальневосточной ярмарке с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорием Курановым, обсудил организационные вопросы участия Якутии в Днях Дальнего Востока. Заместитель Юрия Трутнева, в свою очередь, заверил Юрия Куприянова поддержкой Дней Якутии в Москве, которые пройдут в ЦВК Экспоцентр с 15 по 17 декабря.

Чысхаан и Зима стали самыми популярными персонажами на дальневосточной ярмарке, посетителям они рассказывали о далеком северном крае. А уж от желающих сфотографироваться буквально не было отбоя. Сказочные герои из Якутии и дарили гостям алмазы — главный бренд Якутии- которые, на самом деле, оказывались леденцами. «Вот уж и не думала, что уйду с дальневосточной ярмарки с якутским алмазом- смеется москвичка Юлия Рязанцева, — сегодня это конфеты, которые обязательно отдам сыну, но на Дни Якутии придем с мужем выбирать украшения из настоящих якутских бриллиантов.»

«Дальневосточная ярмарка» продолжит свою работу в открытом режиме до 13 декабря, ну а на следующий день , 15 декабря, в Москве уже торжественно открываются Дни Якутии, где сможет побывать каждый житель двенадцатимиллионной Москвы и семимиллионной Московской области.