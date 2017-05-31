Чурапчинские раритеты в Сокровищнице Якутии

В эти дни около 100 раритетов из Чурапчи будут выставлены на экспозиции в Сокровищнице Якутии. Впервые здесь представлен новый формат, когда для горожан представляется доступ к раритетам другого музея. Это уникальные работы якутских мастеров 18 — начала 19 вв., которые собирали в течение многих лет, некоторые экспонаты сданы местным населением, другие — найдены поисковыми отрядами на обширной территории бывшего, исконно якутского, Ботурусского улуса.

Самобытные ювелирные изделия, старинная серебряная посуда, деревянная кумысная утварь — якутская земля издревле славилась своими мастерами. Рассматривая их, приходишь к выводу: уникальные экземпляры удалось найти, собрать в Чурапчинском музее истории и этнографии, сохранить для потомков.

Эти раритеты представляют золотой фонд и гордость Республики Саха (Якутия). Безмолвные свидетели старины, они позволяют прикоснуться к истории якутского народа, в них заключено дошедшее из глубины веков послание о законах красоты и гармонии, выражено народное мироощущение и эстетика.

Выставка начнет работу с 5 июня.



Источник: Оргкомитет.