Чурапчинская УК ответит в суде за мусор

Прокуратура района провела проверку соблюдения требований санитарно – эпидемиологического законодательства в части надлежащего сбора и вывоза мусора ООО «Хатан» с придомовых территорий многоквартирных жилых домов с. Чурапча.

Установлено, что на территориях многоквартирных домов в нарушение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарных правил и норм, частично отсутствуют асфальтовые или бетонные площадки для установки туда специальных контейнеров для сбора твердых и бытовых отходов, контейнеры для мусоросборников не снабжены крышками, своевременно не вывозится мусор, прилегающие территории контейнеров замусорены.

В связи с чем, прокуратура района предъявила в суд исковые заявления о возложении обязанности на организацию, обслуживающую жилищный фонд ООО «Хатан» устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Заявления находятся на рассмотрении и контроле прокуратуры района.