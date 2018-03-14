Чурапчинец украл холодильник из съемной квартиры

В ходе расследования уголовного дела о совершении угона, сотрудники полиции 1 отдела полиции МУ МВД России «Якутское» установили причастность 33-летнего уроженца Чурапчинского района к совершению еще одного преступления. Фигурант уголовного дела об угоне подозревается в совершении квартирной кражи.

Установлено, что подозреваемый часто гостил у своей знакомой, собиравшей шумные компании в арендованной ею квартире. В одно из своих посещений подозреваемый похитил холодильник и сбыл его за 2000 рублей.

Сам хозяин квартиры не знал, что творится в его квартире и о краже узнал от полицейских.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», которая предусматривает наказание — лишение свободы на срок до двух лет.