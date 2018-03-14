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Чупров: Смертность на дорогах выросла на 30 процентов

На территории республики, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 11,5 процентов и числа раненых на 9,8 процентов. Вместе с тем зарегистрирован рост числа погибших на 30,7 процентов. Эти неутешительные данные озвучил в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в РС(Я) главный государственный инспектор безопасности дорожного движения МВД по РС(Я) Самсон Чупров.

Полковник полиции отметил, что проведенный анализ всех дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием перевозчиков пассажиров показывает, что 85 процентов ДТП происходит по причине нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Колодезников обратил особое внимание на то, что проводимая профилактическая работа, прежде всего в районах республики, не приносит желаемого результата. Он отметил низкую эффективность работы по взаимодействию местных органов власти с сотрудниками полиции в профилактике ДТП, а также недостаточно проводимую разъяснительную работу среди населения.

Алексей Колодезников рекомендовал главам муниципальных образований и городских округов республики провести массовые информационно-разъяснительные мероприятия с населением городов и наслегов с привлечением средств массовой информации. На мероприятия приглашать руководителей структурных подразделений контрольно-надзорных органов, представителей министерств, ведомств, общественных организаций, ассоциаций, субъектов осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и грузов.

Еще одним поручением в адрес глав — держать на особом контроле вопрос организации перевозок групп детей автобусами в городском, пригородном, муниципальном или в межмуниципальном сообщении.

Правоохранительным органам поручено усилить проведение рейдовых и профилактических мероприятий в заречных, центральных, южных и вилюйской групп районах по выявлению нелегальных перевозчиков пассажиров.

Алексей Колодезников напомнил, что в своем недавнем Послании к Федеральному Собранию РФ президент страны Владимир Путин заявил, что «в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России, направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников».
Качество автомобильных дорог, по мнению первого вице-премьера, должно напрямую повлиять на безопасность дорожного движения. Вместе с тем он обратил особое внимание на то, что нужно усилить борьбу с нелегальными перевозчиками.

«Нужно выработать комплексный план мероприятий по снижению травматизма и смертности на дорогах. Необходимо бороться с нелегалами, которые зачастую не имеют разрешения на перевозку людей, не имеют достаточного водительского опыта, соответствующей категории вождения, чей транспорт не соответствуем всем нормам безопасности и которые не соблюдают скоростной режим. Наконец, донести до населения мысль, чтобы они понимали, насколько сильно рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью, садясь к нелегальным перевозчикам», — подытожил Алексей Колодезников.

Напомним, что вчера в ходе прямого эфира на телеканале НВК «Саха» Глава Якутии Егор Борисов, отвечая на вопрос о последних трагических случаях на федеральных автодорогах, отметил неутешительную тенденцию, что аварии происходят на хороших отремонтированных трассах, а за рулем маршруток сидят молодые неопытные водители.

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Источник:   Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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