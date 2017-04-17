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Общество
17 апреля 2017, 17:40
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Чукчи Якутии выбрали нового лидера

В селе Колымское 16-17 апреля прошел Второй съезд чукчей Якутии.

Съезд организован в целях сохранения и развития языка, культуры и традиций чукотского народа, компактно проживающих в Якутии. В нём приняли участие 90 делегатов из Нижнеколымского района и поселка Чокурдах Аллаиховского улуса, города Якутска, представители правительства и парламента республики.
В первый день съезда делегаты обсудили вопросы образования, культуры, традиционных отраслей, здравоохранения и т.д. В сельской средней школе были проведены открытые уроки по чукотскому языку. Во второй половине дня состоялось пленарное заседание, в котором председатель Ассоциации чукчей Галина КЕМЛИЛЬ отчиталась за весь период своей деятельности.
Сегодня, 17 апреля, в первой половине дня была принята итоговая резолюция съезда и состоялись выборы председателя Ассоциации чукчей РС(Я). Новым лидером чукчей Якутии избрана Жанна ДЬЯЧКОВА, учитель музыки Детской школы искусств г. Якутска.
Численность чукчей в Республике Саха (Якутия) по Переписи 2010 года 670 человек.

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Источник: Ирина КУРИЛОВА, «Илкэн».
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