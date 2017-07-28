Чудо на Самсуне

Тренер и спортсмен подарили борцовскому миру потрясающую концовку заключительного дня соревновательной программы по вольной борьбе Сурдлимпийских Игр.

Под руководством тренера Василия Стручкова выросло целое поколение талантливых спортсменов. В 2009 году в Тайбэе (Китай) Сергей Николаев стал чемпионом Сурдлимпийских Игр, еще через цикл в 2013 году в Софии (Болгария) Сергей вместе с Прокопием Николаевым завоевали серебряные медали, а Владимир Бородин стал бронзовым медалистом. Теперь звездный дивизион пополнился еще одним успешным и результативным борцом Василием Стрекаловским.

— Василий Егорович, поздравляю с блестящей победой! Какие эмоции охватили вас, когда судья поднял руку Василию?

— Была огромная и ни с чем не сравнимая радость! До последнего не верилось, что мы это сделали, осознание, что все это происходит наяву, пришло во время торжественной церемонии награждения, когда Василию надели медаль, и прозвучал гимн России.

— Как давно вы вместе работаете, и как складывалась профессиональная карьера Василия?

— С 2007 года, как только он поступил в физкультурный институт СВФУ им.М.К.Аммосова. До этого он учился в Нерюнгри, где его первым тренером был Ким Колодезников.

За это время Василий становился победителем молодежного первенства России, на взрослом чемпионате мира стал пятым. А этот год, как никогда, для него выдался благополучным. Впервые стал чемпионом России и выиграл Сурдлимпийские Игры. До этого на чемпионатах страны всегда входил в список призеров, но никак не удавалось приблизиться к золотой медали. В прошлых Играх в Болгарии он тоже мог принять участие, но в финале уступил другу по команде Владимиру Бородину.

— Опишите вкратце вчерашний день.

— Как обычно, в 7:30 по расписанию состоялась утренняя зарядка. В 8:15 мы позавтракали, а в 13:00 выехали на место соревнований. Потом в 14:00 началось, то к чему мы шли все эти годы. А дальнейшее развитие событий вы знаете сами (смеется).

Сначала он встретился с болгарином Христо Кличуровым – бронзовым призером чемпионата мира, затем вышел на чемпиона Украины Виталия Корепанова. Финал состоялся с титулованным спортсменом из борцовской страны, чемпионом мира, призером Сурдлимпийских Игр Хосейном Дериквандом.

— С каким настроем он шел на схватку?

— Он был уверен в себе, потому спокоен. К тому же прекрасно знал свою задачу, а она для всех одна – победить. Также он понимал, что эта победа обеспечит ему будущее, поэтому все было в его руках.

Эта победа – итог многолетнего самоотверженного труда спортсмена, тренерского коллектива и спортивного руководства Якутии. На трибунах у нас была самая сильная поддержка в лице заместителя Председателя Правительства РС (Я) Михаила Гуляева, первого заместителя министра спорта РС (Я) Семена Чердонова, президента федерации спортивной борьбы РС (Я) Семена Березина, директора республиканского адаптивного Центра Анастасии Михайловой и всех наших земляков, поддержавших спортсменов.