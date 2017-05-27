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Красота & Здоровье
27 мая 2017, 12:08
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Чудесные лебеди и бемби от народного мастера из Октемцев

Вчера, 26 мая в Доме Дружбы г. Якутска прошла выставка народных мастеров из Хангаласского улуса. На ней, по традиции, были представлены разнообразные поделки: украшения, предметы утвари и др.

Но на этот раз появились и интересные новинки. Так, народный мастер из Октемцев – Колодезников Демьян Дмитриевич привез свои очаровательные подставки для цветов в виде фигурок лебедей и оленей.

Жаль, что выставка шла только один день, и народу пришло очень мало, в основном сами мастера и артисты из Хангаласского улуса, т.к. ее мало где анонсировали.

Но, возможно, прекрасные работы мастера, которые он делает только одной рукой по причине инвалидности, сегодня будут выставлены на Комсомольской площади, где проходит выставка-ярмарка «Дача. Огород. Усадьба – 2017».

Также, если вас заинтересовали работы мастера, и вы хотите приобрести их, пишите на ватсап: 8 924 56 80 715

 

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Источник: Сетевое издание "SakhaLife.ru".
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