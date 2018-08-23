Чудеса уходящего якутского лета

В Томпонском районе, находящемся на северо-востоке Якутии, в августе стоят жаркие дни. Этот месяц нынешнего года проявился в улусе двумя необычными явлениями: люди услышали кукушку и увидели расцветший подснежник.

10 августа в 2.5 км от села Ударник Баягантайского наслега сенокосчики и ягодники услышали кукушку.

«Обычно в жаркое лето кукушку можно услышать до 21 июля, Прокопьева дня. Но 10 августа я делал изгородь вокруг стога сена в местности Кыһыл Бааһына. После обеда вдруг услышал кукушку. Это с перерывами продолжалось около двух часов. В 2002 году кукушку тоже слышали долго. Тогда первый снег выпал рано да так и не растаял,»- так рассказал директор Егенской школы Алексей Павлов. Кукушку услышали и две женщины, ходившие за ягодами.

А вот 19 августа в местности Дабаччыма Мегино — Алданского наслега мужчины, работавшие на сенокосе, на скошенном месте увидели подснежник. Первым его заметил Егор Чириков. Он подозвал напарников, которые работали с ним вместе. Так что очевидцами этого необычного явления стали также Николай Дмитриевич Неустроев с сыном Николаем, Никифор Сидоров и Николай Аммосов.

Вот такие чудеса подарила природа в уходящие дни лета.