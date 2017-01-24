Чудеса случаются! Вручены призы акции Энргосбыта «Онлайн оплати – айфон получи!»

Инженеру-электронщику ЦРЭС «Транс-Восток» Валентину ТАРАСОВУ, молодой маме Татьяне ПОПОВОЙ и менеджеру Сбербанка Вере ПОТАПОВОЙ вручены главные призы акции «Онлайн оплати – айфон получи!». Они стали тройкой основных призеров, которым с помощью генератора случайных чисел выпали, соответственно, айфоны 5,6 и 7 поколения.

С 19 октября по 19 декабря прошлого года Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» провел акцию по поощрению добросовестных плательщиков – пользователей личного кабинета на сайте «Якутскэнерго». Обязательное условие – пользователь не должен иметь задолженности за потребленные энергоресурсы.

Олекминчанин Валентин зарегистрировался в личном кабинете в июле прошлого года. Стать призером предполагал, ведь, плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом… Для Татьяны из небольшого села Петровка Мегино-Кангаласского улуса айфон 6 поколения стал по-настоящему подарком судьбы. За несколько дней до розыгрыша её ребенок уронил телефон в ведро с водой, а приобрести новый было на тот момент просто не на что.

Для обладательницы главного приза айфона 7 жительницы Вилюйска Веры и троих её детей это, как подарок от Деда Мороза. Ведь чудеса случаются под Новый год! Приз в Якутске получил брат победительницы, сама Вера Попова приехать не смогла.

Все призеры отметили: ведь от нас требовалось немного – зарегистрироваться в личном кабинете на сайте энергокомпании и вовремя платить за энергоресурсы.

Напомним, что кроме телефонов разыгрывали и другие отличные призы. Поздравляем всех призеров!