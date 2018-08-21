Чтобы встретиться с оленеводами, путешественник из Чехии шесть дней провел в горах Якутии

Увы, встреча не состоялась.

Природа севера завораживает своей красотой и неприступным холодом. Мартин Кубичек из Чехии стал одним из тех, кто не смог устоять перед красотой природы Эвено-Бытантайского улуса. В Якутию иностранец прилетел 9 августа и шесть дней провел в горах, в надежде встретиться с оленеводами, историями о которых он был вдохновлен.

Это второй визит Мартина в Россию, до этого он был на озере Байкал. На родине работает инженером лесничества. По его словам, он бы хотел путешествовать больше, но это довольно-таки дорого. Несмотря на беглый русский, чех рассказал о целях своего визита и поделился первыми впечатлениями о Якутии.

«С самого детства я очень много читал и узнавал про Россию. Сама страна мне очень интересна, — рассказывает Мартин. — Про Эвено-Бытантайский улус узнал из записок режиссера Мартина Ришави. В его записях меня заинтересовала часть про людей, которые заботятся об оленях».

Путешественник приехал сюда увидеть горы Верхоянска и посетить Мас Салаа (Чалаа).

«Прилетел сюда 9 августа и 4 дня провел в горах, — продолжает путешественник. — Потом я отправился в Мас Салаа, с надеждой встретить там оленеводов. Хотел узнать, как и в каких условиях они работают, где живут и как питаются. Но, к сожалению, пока я туда добирался, они уже сменили место стоянки».

Таким образом, 6 дней Мартин просто наслаждался полной изоляцией и красотой природы. Отправился в путь пешком и в одиночку провел в лесу 6 дней: 3 туда и 3 обратно.

«Я приземлился в России 1 августа, и так как у меня туристическая виза мне нужно покинуть страну до 30 августа. Перед возвращением домой я хотел бы побывать в Ленских столбах. И посетить реки Лена и Алдан, — делится он. — В Эвено-Бытантайском улусе меня поразила красота природы, заинтересовали люди и коренные народы. К тому же улус очень большой. Три деревни на такой огромной территории, это удивительно!»

Мартин был довольно таки заинтересованным в эвенском и якутском языке, даже сам задал пару вопросов.