Чтобы в детском госдокладе все было хорошо, нужны дети, детсады, школы, кружки и поликлиники

На площадке Общественной палаты РС(Я) состоялось общественное обсуждение Государственного доклада «О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации». В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты РС(Я), общественные организации, органы исполнительной власти.

С приветственным словом выступил председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей СЕРГУЧЕВ, он дал положительную оценку проводимой работе в Якутии в сфере семьи и детства. Наш регион традиционно передовой в решении проблем, связанных с ними.



Органы исполнительной власти – заместитель министра Министерства по делам молодежи и семейной политике РС(Я) Савва МИХАЙЛОВ рассказал о Государственной семейной политике в Республике Саха (Якутия) и о проводимой работе с общественностью. «Наш человек» — член Общественной палаты Якутии второго состава, а ныне заместитель министра труда и социального развития РС(Я) Марина БОГОСЛОВСКАЯ проинформировала на тему: «О мерах поддержки детей и семей, имеющих детей в Республике Саха (Якутия). Особое внимание она уделила вопросу профилактике неблагополучия семей и принесла с собой очень хорошие предложения:

— Межведомственное взаимодействие муниципальных и государственных органов системы профилактики социального неблагополучия семьи должно обеспечить всестороннюю поддержку не только детей, но и родителей. Последним нужно решать вопросы занятости, трудоустройства и психологического равновесия.

— Работа всех социальных учреждений семьи и детей должна концептуально измениться. Назрела необходимость модернизации всей системы профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства и защиты прав детей в нашей республике.

— Необходимо разработать нормативные документы и рекомендации по вопросам раннего выявления случаев нарушения прав детей: организации работы междисциплинарной команды специалистов по случаю выявления прав ребенка; организации сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и замещающих семей.

— Учитывая, что в республике 4.5 тысячи волонтеров (из них 1252 – это социальные волонтеры), необходимо правильно выстроить работу с общественными организациями и добровольцами. Задача — рассматривать их, как помощников и сотрудников, это дополнительные силы и возможности в реализации поставленных целей.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) А.А. СОЛОВЬЕВА ознакомила со своим Докладом и проинформировала о том, что положение детей в Республике Саха (Якутия) улучшилось. Поменялось и сознание родителей, это связано, прежде всего, с межведомственным взаимодействием в решении проблем детства, принятием закона «Об ответственном родительстве в РС(Я)».

Заместитель председателя комиссии по укреплению института семьи, работе с молодежью и популяризации ЗОЖ Лена ЕФРЕМОВА дала краткий анализ государственного доклада «О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации», о тех основных направлениях деятельности в сфере семьи и детства, которые касаются нашей республики.

В ходе обсуждения прозвучали предложения по улучшению демографической ситуации в регионе. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Анна Соловьева выступила с предложением ввести меры социальной выплаты в виде единовременного пособия женщинам, родившим 4 и последующих детей. Участники общественного обсуждения одобрили предложение.

Одна из участниц «круглого стола» спросила:

— Поднять рождаемость это хорошо, нужно. Но ведь, когда дети есть, постоянно встречаешься с проблемами: не устроить ребенка в сад, не попасть в школу, бесплатных кружков мало, в поликлинике проблема записаться к узким специалистам. Детская стоматология – отдельная боль, хуже зубной…

Замминистра по делам по молодежи и семейной политике Савва Михайлов не согласился с тем, что все так плохо и тяжело. Проблема устройства детей 4-7 лет в сады уже практически решена. Теперь речь идет об устройстве малышей ясельного возраста. Проблема нехватки мест в школах тоже, по его мнению, несколько раздута, потому что на самом деле не хватает мест всего в нескольких центральных школах в Якутске. На окраинах, и в улусах такой вопрос остро не стоит.

Дополнительное образование, конечно, проблематичное, но и эти вопросы тоже решаются, как и вопросы медицинского обслуживания. В общем, посоветовал всем женщинам фертильного возраста рожать, а наша республика все решит.

Он уведомил присутствующих, что от министерства в адрес Правительства Республики Саха (Якутия) внесены предложения по улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи в регионе.



Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)