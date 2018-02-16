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16 февраля 2018, 17:20
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Чтобы порадовать детей, учителя школы-интерната в -45 изготавливали ледяные скульптуры

В конкурсе «Новогодний Якутск» за лучшее праздничное световое и иллюминационное оформление I место впервые заняла Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих детей за композицию «Зимняя сказка». О том, как создавалась композиция — в этом материале. 

После того, как в СМИ было опубликовано положение конкурса, директор  О.А. Винокурова предложила принять в нем участие. Тут же была создана инициативная группа под руководством учителя труда, победителя Всероссийского конкурса «Учитель года-2005» Мира Юмшанова, которая незамедлительно взялась за работу над оформлением территории школы.

Мир Афанасьевич рассказал нам об увлекательном процессе работы:

“Перед тем как начать работу, мы запланировали новогодний праздник в целом: какие будут мероприятия, как украшать, чтобы детям было интересно, ведь Новый год в школе — самое настоящее событие для учеников, так как они всегда ждут его с большим нетерпением. Было решено на территории школы сделать красивые скульптуры из ледовых композиций, а для этого приказом была создана творческая группа из четырех педагогов школы. Это был для меня лично первый опыт в создании ледовых фигур, я с давних пор очень интересуюсь  этим творчеством как одним из видов искусства, да и как материал лед является очень интересным и уникальным материалом, как он передает красивые блики, как переливается. Всегда искал и собирал материалы по ледовым фигурам, поэтому идей было много. В будущем создание ледовых фигур планируем включить в учебный компонент предмета “технология”.

“Оформление территории ледовыми композициями и световой иллюминацией  заняло около двух недель. Учителям пришлось работать при экстремальных условиях, когда температура воздуха доходила до минус 45 градусов. Ведь это было в декабре. Но, несмотря на все трудности, на радость воспитанникам школы и коллектива школы, эта работа дал свой заслуженный результат. Хочется поблагодарить педагогов, которые вместе с Миром Юмшановым работали над этой композицией: Лену Бобровскую, Игоря Лугинова и Владислава Алексеева, ведь они работали после своей основной работы, после занятий и уроков” – делится своей радостью заместитель директора по научно-методической и инновационной работе школы-интернат Анджела Игнатьева.

Действительно, как отметила Евдокия Евсикова ледовые и снежные композиции, светодиодное и иллюминационное оформление организаций являются неотъемлемой частью новогодней столицы и радуют всех ее жителей. Арт-объекты и художественные композиции украшают Якутск до самой весны, и становятся излюбленным местом отдыха и фотографирования горожан. А самоотверженная работа учителей в суровые зимние холода ради своих воспитанников дает благие результаты и служит реальным примером для детей.

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Источник: ГКОУ РС(Я) «РС(К)ШИНО»
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