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26 июня 2018, 18:00
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Чтобы не было стыдно: как не стоит одеваться вашему мужчине

Многие мужчины снисходительно смотрят в сторону глянца, всеми силами стараясь избегать походов в магазины, а следование за модными тенденциями считают ненужной глупостью. Сначала они демонстрируют свою оппозицию к моде, а потом выходят на улицу в таких аутфитах, что испанский стыд начинают испытывать все люди в радиусе километра. Мы решили вспомнить самые ужасные модные мужские привычки, от которых им стоит избавиться навсегда. И если они сами до этого не доходят, то женщины, просто обязаны им помочь в этом, сообщает Рамблер.

Сандалии с носками

Комбинация носков и сандалий — старейшее модное недоразумение. Казалось бы, этот архаизм канул в лету, оставил свой след в истории рядом с вязаными сапогами и исчез, но нет. Мы из года в год видим мужчин, которые так берегут свои ноги от мозолей, что надевают сандалии с носками. В вечной погоне за комфортом, они забывают о том, что стиль и комфорт должны идти рука об руку.

Массивные пряжки для ремня

Мы все, конечно же, помним этот блеск, эту мощь, эти необъятные габариты пряжек на мужских ремнях. Аббревиатуры известных брендов, символика супергероев, надписи, которые не заставят нас усомниться в силе и достоинстве человека, носящего эти произведения искусства у себя на поясе. А каких масштабов должна достигать уверенность в себе, чтобы выйти в таком на улицу?

Крокодиловая кожа

Многие мужчины питают любовь к изделиям из крокодиловой кожи. Отдельные представители стремятся собрать целый сет — крокодиловые ботинки, сумка, кошелек, чехол на телефон, а если повезет, то и куртка, чтобы заполучить крокодиловый тотал-лук и «восхищенные взгляды» прохожих вслед.

Костюм не по размеру

Деловые костюмы как-то сразу прибавляют мужчинам солидности и серьезности. И нам кажется, что такая одежда никак не может испортить их внешний вид. И вот он идет… Непривычно широкие классические брюки развеваются на ветру, висящие плечи пиджака обильными складками спадают вдоль рук… У окружающих впечатление, что обладатель костюма скинул пару десятков килограмм, но продолжает разгуливать в одежде со времен полноты. Стоит помнить: или костюм идеально сидит и подходит по размеру, или его просто нет в гардеробе среди прочей одежды.

Майка-алкоголичка

Закройте глаза и представьте себе типичного персонажа анекдотов, мужчину из коммуналки, с неизменным синяком под глазом, в растянутых на коленках трениках и… майке-алкоголичке, которую мужчины, почему-то так любят и никак не могут выкинуть из своих гардеробов. Быть может их не покидает желание выглядеть как Марлон Брандо в фильме «Трамвай «Желание»»?!

Подвороты на штанах

Когда появилась мода на подвороты, начался конкурс за первое место в номинации «Кто больше закатает штаны», и многие мужчины до сих пор продолжают бороться за победу. Мы со страхом вспоминаем оголенные лодыжки у представителей сильного пола в минус 20 по Цельсию и шутки про обморожение.

Майки в сетку

Однажды мужчинам стало так жарко, что они придумали майки в сетку, и мир замер в трепетном ужасе. Да, мы все понимаем, и лето на дворе, и иногда хочется выглядеть задорно, но не в этом же ужасе с перфорацией.

Жилетки с карманами

Возможно, Анатолий Вассерман не подозревал, что когда-нибудь станет тренд-сеттером, а его жилетки с множеством карманов войдут в моду и найдут последователей по всему миру. Мы преклоняемся перед интеллектом Анатолия Александровича и желаем всем мужчинам достичь таких же высот, только, пожалуйста, без жилеток.

Источник: https://woman.rambler.ru/fashion/40177763-kak-ne-stoit-odevatsya-vashemu-muzhchine/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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26.06.2018

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