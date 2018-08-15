Чтобы избежать аварии, автоледи выехала на «встречку»

При столкновении двух автомашин в Якутске пострадали четыре человека, в том числе 7-летний ребенок.

27-летняя автоледи, управляя автомашиной, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения.

14 августа около 13 часов возле на ул. Строда мкр. Марха г.Якутска, 27-летняя водитель-женщина, управляя автомашиной «Тойота Королла Филдер», в нарушение ПДД выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ — 21150» по управлением 43-летнего водителя.

Прибывшая на место автоаварии бригада скорой медицинской помощи доставила в РБ №1 двух малолетних пассажиров «Тойоты» — 2-летнего мальчика и девочку 7 лет. После осмотра врачами у девочки выявлен ушиб лба, ее брат, к счастью, не пострадал. В момент аварии в салоне иномарки находились четверо детей, двое из которых не были пристегнуты, в том числе пострадавшая.

Из пояснений автомобилистки, возле магазина перед ее авто резко выехал без сигнала поворота джип, из-за чего во избежание столкновения она и выехала на встречную полосу. У взрослых пассажиров «ВАЗ» — женщин 33 и 43 лет — медиками также диагностированы травмы: у одной — перелом позвонка, у другой — перелом предплечья и ушибы.

65-летняя пассажирка «Жигулей», сидевшая в момент аварии на заднем сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности, также получила ушибы. Водители транспортных средств не пострадали. По факту ДТП проводится административное расследование.

В своем объяснении автоледи признала, что нарушила требования перевозки детей, и по ее вине ребенок получил травмы, а другие, лишь по счастливой случайности, остались целы и невредимы.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости выполнения требования ПДД при перевозке несовершеннолетних: дети до 7 лет на заднем пассажирском сидении должны быть в автокреслах, старше 7 лет – могут быть пристегнуты ремнем безопасности. На переднем сидении все дети до 12 лет могут перевозиться только в детских автокреслах.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости выполнения требования ПДД при перевозке несовершеннолетних: дети до 7 лет на заднем пассажирском сидении должны быть в автокреслах, старше 7 лет – могут быть пристегнуты ремнем безопасности. На переднем сидении все дети до 12 лет могут перевозиться только в детских автокреслах.