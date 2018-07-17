Чтобы думать только о победе: спортсмены поблагодарили Максима Феоктистова за спонсорскую помощь

Два спортсмена Гаврил Гуляев и Башир Гагиев из Якутии заняли первое и второе места во Всероссийском чемпионате Федеральной службы судебных приставов по комплексному единоборству, состоявшемся в Краснодарском крае.

Поездка команды стала возможной частично благодаря поддержке генерального директора сети магазинов «Хозмаркет» Максима Феоктистова.

Это не редкий случай, когда предприниматели оказывают финансовую поддержку спортсменам, которые участвуют в различных соревнованиях. Ведь любая поддержка – это главная составляющая успеха спортсмена.

Предприниматель оказал спонсорскую помощь члену клуба по ММА «SakhaFight» Гаврилу Гуляеву. Молодой спортсмен занял второе почетное место в весовой категории до 65 кг. За звание лучших боролись 118 спортсменов из восьми федеральных округов Российской Федерации.

После приезда спортсменов Максим Феоктистов встретился с Гаврилом Гуляевым и его тренером Евгением Янковым чтобы обсудить итоги соревнований. Последние рассказали о своих впечатлениях от состязаний и поделились планами на будущее, поблагодарив предпринимателя за оказанную помощь.

«Спортсмен не должен думать о том, откуда достать деньги чтобы поехать на соревнование. Его мысли должны быть только о том, как достичь успеха. Поэтому такая поддержка от предпринимателей просто необходима для всех спортсменов, которые защищают честь республики или страны на состязаниях», — говорит Гаврил Гуляев.

По словам спортсмена самый сложный этап в подготовке к соревнованиям заключался в сгонке веса. Чтобы соответствовать весовой категории, молодому человеку необходимо было соблюдать питание и активно тренироваться. Как признался Гаврил Гуляев, в соревнованиях по комплексному единоборству он участвовал впервые. До этого спортсмен занимался смешанными единоборствами и становился чемпионом Республики Саха (Якутия) и чемпионом Дальнего Востока. Теперь у него в копилке призов есть серебряная медаль по комплексному единоборству.

«Осуществляя благотворительную и спонсорскую деятельность в пользу спортсменов, мы способствуем популяризации и развитию спорта. Тем самым мы пропагандируем здоровый образ жизни среди населения нашей республики. Отрадно, что наши спортсмены показали столь высокие результаты», — отметил Максим Феоктистов.

Стоит отметить, что помимо Гаврила Гуляева, больших успехов достиг Башир Гагиев. Он занял почетное 1 место в весовой категории до 75 кг.