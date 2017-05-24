Что ждет участников конкурса «Я-инженер» в «Сосновом бору»?

Вот уже четвертый год подряд Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» организует в этом году профильную смену под названием «Я-инженер». Смена пройдет с 14 августа по 3 сентября 2017года.

Первые два года Центр принимал ребят со всех уголков республики, поскольку конкурс «Я-инженер» на призы члена Совета Федерации Вячеслава Штырова был республиканским, в прошлом году и в нынешнем двери открыты для ребят со всего Дальневосточного федерального округа, ведь конкурс стал дальневосточным.

Конечно, в эту смену попадают замотивированные ребята. То есть те, кто уже со школьной скамьи четко понимает, что его будущая профессия будет связана с техническими специальностями.

Для начала школьникам старших классов нужно разработать свой проект, который, и это кстати говоря, приветствуется, должен быть уже применен на практике. Как, например, проект Аэлиты Ефремовой, ученицы Бердигестяхской улусной гимназии, которая представила на конкурс многофункциональный датчик уровня воды «Дельфин». Датчик предназначался для измерения воды в емкости, особенно это актуально для живущих в частных домах. Аэлита не просто его разработала, но и сделала, и даже с успехом использовала его у себя дома.

Итак, если проект готов, то можно смело отправлять его на почту yaingenerkonkurs@mail.ru. А положение конкурса, кстати, можно прочитать здесь http://va-shtyrov.ru/cat/aktsenty/ya-inzhener

Дальше, согласно положению, должна состояться очная защита проектов. А для этого ребята приедут в Якутск, в Центр «Сосновый бор».

Но здесь их ждет не только защита своих проектов, но и масса всего интересного.

Как рассказал заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования Центра «Сосновый бор» Максим Спиридонов, ребят ждет по-настоящему интересная смена. «Во-первых, мы уделяем самое пристальное внимание профориентационной работе. Участников смены ждут интересные экскурсии на промышленные объекты, где они своими глазами смогут увидеть, как работают энергетики, газовики, нефтяники. То есть по сути увидеть то, чем им предстоит заниматься в будущем. Во-вторых, в нашем Центре организована мощная медицинская служба, которая проводит тщательное обследование всех поступающих на отдых в Центр и обеспечивает необходимое лечение. В-третьих, все ребята получают возможность личностного роста за счет обширной познавательной программы. И, наконец, они просто могут весело отдохнуть и приобрести новых друзей», — считает Максим Спиридонов.

По его словам, программа пребывания участников смены «Я-инженер» полностью сформирована, каждый день насыщен массой интересных мероприятий, в том числе выездами в кинотеатры, обучением танцевальному мастерству, языковыми спецкурсами, встречами с интересными лекторами, участием в различных конкурсах и тематических «огоньках». «Ребята останутся очень довольными, наш слаженный и профессиональный коллектив уже не первый год организованно проводит профильные смены, так, что участники всегда с сожалением прощаются с Центром», — считает Максим Спиридонов.

В завершение смены «Я-инженер» участников одноименного конкурса ждет подведение итогов в категории «Будущий инженер». Здесь же состоится вручение ценных призов ребятам, занявшим первое, второе и третье место. Как правило, это современные телефоны последних моделей, планшеты и другие гаджеты.