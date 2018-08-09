Что ждет горожан в День рождения Якутска

Ровно через месяц, 9 сентября город Якутск с традиционным размахом отметит свой День рождения.К 386-летию столицы республики Окружная администрация готовит большую праздничную программу.

Заведующая Центра культурно-массовых проектов Управления культуры города Якутска Василина Кривошапкина рассказала о предстоящих праздничных мероприятиях.

«Основная идея праздника – образ современного, обновленного, позитивного и креативного города. Девиз нынешнего Дня города «Якутск – город инноваций и новых возможностей». Организаторы готовят и полюбившиеся всем традиционные мероприятия.Так, 8 сентября на площади Орджоникидзе запланирована программа Централизованной библиотечной системы«Читай-город», а также «Ярмарка здоровья» в Сахатеатре. В течение двух дней в Старом городе пройдут гастрономический фестиваль «Вкусноград», конкурсы песен и стихов, посвященных Якутску, выставки и мастер-классы хэнд-мейд, «Город мастеров», концерты самодеятельных коллективов. На площади Дружбы состоится традиционный праздничный осуохай.

Год новаторства мы отметим целым рядом новшеств. К примеру, задумали сделать на площади Ленина 3D мэппинг – видеопроекционное шоу на фасаде Дома правительства № 2. Впервые в рамках проекта «Экскурс в историческое прошлое город Якутска» подготовлена программа «История под ногами». Будет представлена экспозиция археологических находок из раскопок на Бульваре учителя, относящихся ко времени основания нашего города. Театрализованная квест-игра «История в окнах» привлечет молодежь и детей.

Свои программы представят технопарки «Якутия» и «Кванториум» на площади Дворца детства.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города,состоятся в каждом округе и пригороде», — поделилась Василина Кривошапкина.

В День города также презентуют проект «Добрые дела на благо людей» общественной организации «Добровольцы столицы». В планах проведение показов в рамках Всероссийского фестиваля уличного кино на базе столичных кинотеатров.

В фестивале «Танцующий Якутск» примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы различных направлений, в том числе, группа «Zavod».

Ведутся переговоры с популярными российскими звездами о концертном выступлении в День города Якутска.

Праздник завершится фейерверком«С Днем рождения, Якутск» на набережной у памятника Петру Бекетову.