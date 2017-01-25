Что запланировано построить, благоустроить, организовать в Год Добра в Якутске?

В 2017 г. продолжаются мероприятия по направлению «Якутск — город возможностей», куратором является заместитель главы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петр ЕФРЕМОВ)

В Год Добра направление разделено на четыре блока: «Бизнес – родной столице», «Развитие транспортной системы», «Труд во имя светлого будущего», «Агропояс городского округа». Всего запланировано 27 мероприятий.

По блоку «Бизнес – родной столице» предстоит благоустройство Сквера предпринимателей, закрепленного за Координационным советом по предпринимательству при главе города Якутска. Сквер расположен на территории памятника Карлу Марксу.

С апреля начнется прием заявок от участников, желающих принять участие в I открытом городском конкурсе «Продавец года». Аналогичный конкурс пройдет и среди предприятий — «Лучшее предприятие торговли».

Союз товаропроизводителей, предпринимателей торговли совместно с НП «Союз малого бизнеса» проведут мероприятие «Теплый май», в ресторане «Графский берег» состоится праздничный вечер с музыкальной программой для ветеранов Великой Отечественной войны.

В мае среди трудовых коллективов начнется традиционный фестиваль «Битва шашлыков», организатор Ассоциация гостеприимства республики. В июне для пропаганды и привлечения населения для работы в общепите состоится «Ресторанный день». Для детей сирот от 6 до 10 лет в июне в Парке культуры и отдыха будет организован пикник.

В рамках юбилейных мероприятий со дня основания города Якутска стартует традиционный «Фестиваль Ухи». В Старом городе пройдет фестиваль «Вкусноград».

По блоку «Развитие транспортной системы» в течение года будут открываться «Теплые остановки» на условиях муниципально-частного партнерства. В Год добра планируется открыть не менее 10 теплых автобусных остановок.

Весной для воспитанников специальных (коррекционных) школ-интернатов планируется провести уроки обеспечения безопасности дорожного движения.

В октябре состоится торжественное награждение победителей городских конкурсов «Лучший водитель маршрутного автобуса» и «Лучший автобусный маршрут».

Благотворительная акция «Эстафета добра», инициированная Координационным советом по предпринимательству при главе города Якутска, продолжится в рамках блока «Труд во имя светлого будущего». Столичные предприниматели поставили перед собой цель побить показатели Года труда и организовать не менее 100 благотворительных акций.

По блоку «Агропояс городского округа» планируется организовать летний трудовой отдых школьников на базе СХПК «Тулагинская агрошкола», МОУ ДОП «Дом детского творчества» с. Хатассы.

В сентябре горожан и гостей столицы ждет выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай».

В октябре среди команд столичных школ состоится научно-практическая конференция в области сельского хозяйства.

Управление сельского хозяйства осенью планирует провести спортивные соревнования между хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса.