Что заложили в Москве бывшие якутские ВИПы?

В честь 95-летия со дня образования автономии Якутии в составе РСФСР в Москве заложен зеленый сквер, который получил название «Якутский». Сквер появился в Восточном административном округе на улице Рудневка.

При содействии Департамента природопользования и охраны окружающей среды и Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы 26 апреля в рамках акции столичного правительства «Миллион деревьев» десятки якутян – студенты, ветераны, члены якутского землячества и московские школьники высадили 52 дерева и 43 кустарника – всего 95 саженцев — ровно по количеству лет со дня образования Якутской Автономной Советской Социалистической республики.