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31 августа 2018, 12:29
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Что темперамент мужчины расскажет о его предпочтениях в постели

Психологи утверждают, что подход к сексу у мужчин с разными темпераментами заметно отличается. Кому-то всегда требуются аплодисменты, кто-то не способен проявлять инициативу, а кто-то каждый раз ждет от женщины чего-то новенького, сообщает Рамблер.

Многие женщины не раз слышали фразу: «У нас разный сексуальный темперамент». А вот что за ней скрывается, догадываются не все. Стоит понять, что у мужчин с разным типом темперамента и подход к сексу отличается. Ты можешь делать все отлично, но просто не то, что нужно этому конкретному мужчине. Для того чтобы секс был в любом случае беспроигрышным, в этой статье мы приведем пример сексуального поведения мужчин разных темпераментов. И не обойдем стороной некоторые секреты обольщения.

Холерик

Давай для начала дадим определение такому типу темперамента, как холерик. Если говорить простым языком, то холерик — это активный, сильный экстраверт. Человек, который после возбуждения нервной системы «не видит тормозов» и не может вовремя остановиться. Холерика довольно легко «включить», но и выключается он так же просто. Как чисто внешне можно узнать человека такого темперамента? Холерики обычно громко говорят, ярко выражают свои эмоции, долго не сидят на одном месте.

Работы по горло

Настройся на то, что в постели с сангвиником «работать» придется тебе. Ведь по своей сути сангвиник тот еще сексуальный гурман. В самом начале тебе будет необходимо продемонстрировать все свои козыри, а в продолжении сексуальных отношений — обучиться новым. И всегда иметь в запасе какую-нибудь новую неожиданную технику. К сексу мужчины такого темперамента подходят очень методично, можно даже сказать, технично: он может продолжаться много часов. В отличие от секса с холериком, сангвинику не нужно сразу демонстрировать всю экстравагантность, на которую ты способна. Антураж тоже не для него, поэтому если повсюду будут свечи и цветы, то это только отвлечет практичного кавалера от самого главного. Выносливая, техничная, умелая партнерша — то, что нужно мужчине такого темперамента. Маленький лайфхак: в отношениях с сангвиником очень легко подорвать собственную самооценку, поэтому рекомендуется заранее пройти специализированные психологические курсы. Занимайся спортом, танцами, тренируй интимные мышцы. Имитировать множественный оргазм с сангвиником вряд ли получится: мужчины этого типа тонко чувствуют фальшь. Поэтому брось это неблагодарное дело и займись своим сексуальным развитием.

Флегматик

Флегматики, в отличие от предыдущих типов мужчин, относятся к интровертам. Они обладают низкой степенью тревожности, ответственны и неконфликтны. Обычно все дела, за которые они берутся, флегматики доводит до конца. Затащить такого мужчину в загс будет непросто, девушка должна полностью взять инициативу в свои руки. Зачастую флегматик просто переходит от мамы к будущей жене. При этом на плечи женщины возлагаются все материнские обязанности. В мужчине флегматичного темперамента есть один неоспоримый плюс: если секс с женой его полностью устраивает, то он и не подумает искать приключений в другом месте.

Точные шаги

Наверняка у флегматика в голове уже имеется устоявшийся сценарий идеального секса, и менять его он не собирается. Помни, что флегматики в первую очередь зациклены на своем удовольствии, поэтому важно держать интимные мышцы в тонусе. Это даст ему уверенность в том, что секс с тобой незабываем. С флегматиком можно немного расслабиться и не вставать в пять утра для того, чтобы накрасить ресницы. Это такой тип мужчин, которых девушка без косметики привлекает намного больше. Однако флегматики часто помешаны на гигиене — неопрятный внешний вид может не только оттолкнуть его от девушки, но и свести все сексуальное желание на нет.

Меланхолик

И, наконец, чувствительный и ранимый меланхолик. Мужчины этого темперамента обладают высокой степенью тревожности, ярко переживают эмоции, но не внешне, а внутри себя. Меланхолика легко узнать: он является полной противоположностью холерика. Застенчивый, необщительный, такой тип мужчин легко обидеть и причинить душевную боль. Меланхолика нельзя назвать эгоистом: он часто думает о том, как будет лучше другим, а не ему. Расслабиться он может только в окружении близких и родных ему людей. Такой человек будет все время интересоваться, удобно ли тебе, не хочешь ли ты пить или не нужен ли тебе свитер.

Дай мне нежность

Если ты настроена на романтику и хочешь красивой любви, то меланхолик — это тот, кто тебе нужен. Поцелуи, долгие объятия на лавочке, нежные прикосновения — все это ты получишь от меланхолика сполна. Такой тип мужчин всегда подстраивается под партнершу, хорошо чувствует ее и почти всегда угадывает ее желания. Если ты будешь давать такому мужчине обратную связь и говорить, что тебе хочется, то воспитаешь идеального для себя любовника. Плетки, наручники и другие приспособления вряд ли когда-нибудь пригодятся тебе в отношениях с меланхоликом. А вот нежный, чувственный минет мужчина такого темперамента оценит по достоинству. Меланхолики обычно очень тактильны, поэтому научись делать массаж несколькими способами — и мужчина будет в восторге от твоих прикосновений.

В заключение хочу тебе напомнить, что жизнь — штука непредсказуемая. Всегда имей запасной план «в кармане», не пытайся повторить все четко по сценарию, импровизируй и руководствуйся интуицией. Ведь коррективы даже в самый четкий план может внести одно — любовь.

Источник: https://woman.rambler.ru/love/40679545-chto-temperament-muzhchiny-rasskazhet-o-ego-predpochteniyah/
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