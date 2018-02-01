Что такое «закредитованность» и как от нее избавиться?

Ни для кого не секрет, что в настоящее время практически у каждого есть кредиты. И порой и не один. Каковы же основные причины «закредитованности» населения и как от этого избавиться, мы поговорили с директором Якутского филиала Россельхозбанка, народным депутатом РС(Я) Василием Тимофеевым.

— Василий Васильевич, с некоторых пор кредиты стали неотъемлемой частью жизни большого количества россиян, как Вы оцениваете данную ситуацию? И как можно выйти из «долговой ямы»?

— Действительно, у большинства из нас есть кредиты. По статистике каждый четвертый россиянин имеет один или несколько кредитов. Одним из путей решения данной проблемы может стать составление семейного бюджета и личное планирование финансов.

— А что же делать, если уже сейчас сложно выплачивать кредиты?

— В такой ситуации, я советую воспользоваться программой рефинансирования. Рефинансирование позволит объединить кредиты разных банков в один кредит в Россельхозбанке по низкой процентной ставке. Очевидным преимуществом является, то что в Россельхозбанке: отсутствуют комиссии по кредиту, клиент может привлечь созаемщиков и выбрать удобную для него схему погашения кредита – аннуитетную (равными долями в течение всего срока кредита) или дифференцированную (размер ежемесячного платежа уменьшается к концу срока кредита). Кроме того, для участников зарплатного проекта, надежных клиентов и работников бюджетных организаций действуют еще более льготные условия.

— Легко ли оформить рефинансирование в Вашем банке? Какие факты являются основанием для отказа?

Для того чтобы рефинансировать потребительский кредит необходимо оставить заявку в офисе банка и ждать положительное решение. Подать заявку на получение кредита может любой человек в возрасте от 21 до 65 лет, при условии, что срок возврата кредита по кредитному договору наступает до исполнения заявителю 65 лет. Чтобы оформить кредит на рефинансирование, необходимо предоставить в офис банка паспорт, Справку о доходах (2НДФЛ или справку по форме банка), копию трудовой книжки, заверенную работодателем, кредитный договор с графиком платежей по действующему кредиту, справку об остатке основного долга по действующему кредиту. Стаж работы заявителя должен быть не менее 6 мес. на текущем)месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.

В случае если клиент является платежеспособным и добросовестным заемщиком с положительной кредитной историей, то можно не сомневаться в положительном решении банка!

— Как понять клиенту, что ему выгодно рефинансировать кредиты?

— Рефинансирование — получение в банке нового кредита на более удобных условиях для погашения предыдущих. Рефинансировать кредит стоит, если разница между действующей ставкой и ставкой по программе рефинансирования — 2 и более процентных пункта. Ставка рефинансирования в нашем банке составляет от 11,5%* годовых до 15%* годовых в зависимости от сроков, суммы кредита. Максимальная сумма кредита – 3 млн рублей. Срок кредита – до 7 лет. Максимальная сумма кредита – 3 млн рублей. Срок кредита – до 7 лет.

Давайте для наглядности рассмотрим простой пример:

Анна Васильева оплачивает три кредита в трех разных банках. Ежемесячная выплата по всем кредитам более 25 тысяч рублей, так же это занимает очень много времени. Анна, узнав про программу рефинансирования, сходила на консультацию в Россельхозбанк, где ей предложили перевести все кредиты в один под низкую процентную ставку. Ежемесячный платеж сократится на 5 тысяч рублей. Также Анне понравилось удобство оплаты в одном банке.

— Некоторые банки устанавливают ограничения по досрочному погашению кредитов с целью получения большего дохода с процентов. Предусмотрено ли досрочное погашение кредитов в Вашем банке? Какие есть ограничения?

— Стремление как можно скорее расплатиться с долгами и погасить кредит понятно, наверное, каждому. В нашем банке досрочное погашение кредитов предусмотрено абсолютно по всем программам кредитования. Процедура досрочного погашения долга достаточно проста и не имеет никаких ограничений. Клиент может погасить кредит досрочно полностью или же частично в любой момент и без каких — либо комиссий. При частичном погашении банк выдает клиенту новый измененный график платежей с уменьшенными ежемесячными платежами и пересчетом процентов.

За более подробной информацией и для оформления заявки на рефинансирование можно обратиться в офисы Россельхозбанка в г. Якутске по адресам: ул. Пушкина, 12, ул. Ярославского, 19, а также в дополнительные офисы Банка в 14 районах республики. Телефоны для справок: 402-132, 8 (800) 100 0 100 (звонок по России бесплатный).

* Указанные процентные ставки действуют при условии оформления договора страхования жизни и здоровья. Клиент может оформить страховку в страховой компании. Стоимость страховки зависит от тарифов страховой компании на дату заключения договора.