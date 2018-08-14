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14 августа 2018, 18:00
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Что такое синдром лучшей жизни

Хотя бы раз в жизни каждый из нас в момент уныния получал дельный дружеский совет о том, что пора все в жизни менять, стоит наконец-то все бросить и сделать тот самый решительный шаг, порвать с прошлым, потому как иначе на светлое будущее не напорешься. Такая мотивационная формулировка от близких и друзей совершенно не случайна, ведь это определенный формат поддержки, который очень заряжает на то, чтобы взять себя в руки и решить внезапные проблемы. Нам бывает очень нужен этот свет в конце тоннеля или хотя бы уверенность в том, что он там точно есть, сообщает Рамблер.

Почему завтра всегда лучше, чем вчера

Взрослому сознательному человеку в условиях обыденной реальности обязательно нужна определенная степень стабильности в жизни, чтобы четко выстраивать долгосрочные планы на жизнь. Например, поступление в институт или свадьба — это примеры шагов на основе уже выстроенной стабильности в будущем, как закладка кирпичика в общем фундаменте. Естественно, что понимание стабильности у каждого человека также будет своим, особенным. И коли вы привыкли к дегустации ядовитых насекомых на Бали и не мыслите свою жизнь без жизнеугрожающего экстрима, то и этот формат может легко вписаться в вашу стабильность. Одним словом, просто вы стабильны в желании рисковать.

Но стоит только погрузить человека в другую атмосферу установок, где все идет не по плану и не по сценарию, то ситуация тут же становится для него пугающей, неуверенность в завтрашнем дне растет, а вера в собственные силы постепенно испаряется. Влиять на привычную стабильность могут абсолютно любые вещи, угрожающие уже построенным в голове планам. Например, планировали старость провести с человеком, пока не узнали об измене. Хотели отправиться в путешествие по Европе на машине, но не смогли взять отпуск. Вариантов у жизни не по сценарию — миллион и еще одна тысяча.

Вечный поиск лучшего варианта

Выход из состояния нестабильной среды (неважно, долгий он или быстрый) — это самая обычная реабилитация. Именно в этот момент сказанное в сердцах «Не парься, найдешь себе лучше» или «На этой работе тебя все равно не ценили» воспринимается как вклад в копилку боевого настроя и толкает человека на подвиги. Но, к сожалению, есть и такие личности, для которых вечный поиск лучшего — это и есть стабильность! Невозможность насытиться и успокоиться — это и есть первые признаки синдрома лучшей жизни. В психологии этот синдром официально называется Always Something Better Syndrome (ASBS), что дословно переводится как «постоянный поиск чего-то лучшего».

Главная отличительная особенность заболевания — это заражение синдромом не в тот момент, когда все из рук валится, а жизнь уже под медным тазом, а когда все хорошо. Осознание, что можно было бы жить кайфовее, накрывает неожиданно — в буквальном смысле как снег на голову в июле. Смотришь на своего любимого Петьку, который в мечтах о даче и грядках, и вдруг раздраженно понимаешь, что Васька, с которым встречалась «до», гребет сейчас деньги лопатой и загорает на Лазурном. Или осознаешь, что пока ты ни свет ни заря тащишься на нелюбимую работу, какая-то девушка-блогер в Сети лениво выкладывает видео своих детей и дерет с рекламодателей недемократичную оплату, превышающую твою зарплату в десятки раз. Вот в эту самую минуту осознания и запускается механизм, и начинается «заражение».

Хорошее — плохо, пока есть лучшее

Осознание собственной «никчемности», или ужасной жизни, которая обязательно утечет сквозь пальцы, если так и продолжать, иногда действует как недостающий элемент в мотивационной системе. Грубо говоря, так бы человек и просидел на попе ровно, но обида стимулировала к выходу из статики. Но это, скорее, исключение из правил, ведь человеку, желающему изначально большего, не нужны внешние мотиваторы: он никому ничего не доказывает, он просто делает. А вот у человека, зараженного синдромом ASBS, начинают проявляться иные симптомы: появляется ревность и зависть, обида на жизнь и всех вокруг, у кого лучше, он начинает заниматься постоянным самоедством и выливанием яда на окружающих.

    По факту получается, что любящий, добрый и заботливый муж в секунды становится ленивым тунеядцем просто потому, что в мире существуют мужчины, способные покупать яхты и полмира в придачу. А ощущение, что на самом деле ты очень нужна этим великанам мира сего, не просто становится навязчивым, а кажется реальным!

В этот момент женщина уверена, что единственное препятствие на пути к жизни-мечте — вот этот самый муж, что объелся груш. И тогда человек попадает в ловушку, когда его настоящая жизнь становится промежуточным этапом перед мифическим будущим, правда, оно никогда обычно так и не наступает, а сам человек живет в ловушке, пока не излечится.

Этот синдром уже основательно поселился в странах всего мира, а мы к нему лишь только присматриваемся. Естественно, что во всем виноват переизбыток информации, социальные сети, глянцевые журналы с недостижимыми идеалами и даже знакомые, которые без зазрения совести выкладывают фото с чужими машинами, выдавая их за свои. Размывание граней между действительностью и недосягаемыми, ненужными мечтами и желаниями многих приводит к неоправданному отказу от близких людей, потере человеческих ценностей и к серьезным психологическим травмам. А это уже очень и очень страшно!

Источник: https://woman.rambler.ru/psychology/40553501-chto-takoe-sindrom-luchshey-zhizni/?updated
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