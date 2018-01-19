АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-42
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.59
 69.40
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.01.2018, 22:25
Происшествия
Экстра
В Алданском районе в результате ДТП погибли два человека
19.01.2018, 17:58
Общество
22 января предстоят временные ограничения электроснабжения
19.01.2018, 17:47
Общество
У якутских поваров появился шанс попасть в проект «Кондитер» на телеканале «Пятница!». 
19.01.2018, 17:41
Общество
Молодёжь города Якутска приглашается на Ассессмент
19.01.2018, 17:40
Спорт
Лыжник из Якутии одержал победу на международном марафоне в Австрии
19.01.2018, 17:28
Экономика
Скандал
Резонанс
Что случилось с «МаксиРайз» в Якутске? Хайп, который лопнул
19.01.2018, 17:16
Происшествия
За интернет-мошенничество будут судить жительницу Верхневилюйского района
19.01.2018, 17:07
Политика
Фёдор Борисов о выборах: основные требования – законность и легитимность
19.01.2018, 17:03
Столица
Айсен Николаев: Якутия должна монетизировать холод
19.01.2018, 17:00
Происшествия
Уголовное наказание грозит женщине, повторно попавшейся на продаже алкоголя
19.01.2018, 16:52
Столица
Идет подготовка к VI деловой игре «МЭР»
19.01.2018, 16:46
Общество
Вертолеты Ми171-А2 успешно прошли испытания в Намском районе
19.01.2018, 16:25
Происшествия
Два брата задержаны за кражи
19.01.2018, 16:16
Культура & Образование
Спустя 8 лет на родную сцену вернулся спектакль о похождениях сюллюкюнов
19.01.2018, 16:10
Столица
В Якутске установят ящики для сбора предложений 
19.01.2018, 15:55
Культура & Образование
Эксклюзив
Ушел из жизни солист оперы
19.01.2018, 15:54
Общество
Резонанс
Предприниматель Афанасий Алексеев отказался от разговора тет-а-тет с главой МВД Якутии
19.01.2018, 15:38
Культура & Образование
Открыт прием заявок на IV Республиканский исторический конкурс среди учащихся
19.01.2018, 15:33
Экономика
«Туймаада-Нефть» подвела итоги полугодия
19.01.2018, 15:25
Общество
Врачам Нерюнгринской ЦРБ вручили ключи от квартир
19.01.2018, 15:10
Экономика
В ЖДЯ расскажут об условиях перевозки в связи с введением единого тарифа
19.01.2018, 14:54
Происшествия
Прямая линия с главным следователем Якутии
19.01.2018, 14:50
Республика
«Это моя вотчина. И я в ней хозяин». Глава села Кюсюр производит массовые увольнения
19.01.2018, 14:32
Общество
Госавтоинспекция просит воздержаться от дальних поездок во время метели
19.01.2018, 14:25
Происшествия
Резонанс
Главный врач Нерюнгринской ЦРБ: Напавший на пациентку доктор уволился до окончания расследования
19.01.2018, 14:18
Общество
На встрече с главой Якутии волонтеры Алмазэргиэнбанка внесли предложения по развитию добровольчества
19.01.2018, 14:00
Спорт
Якутянка Нюргуяна Никифорова представит Россию на Гран-при Туниса по дзюдо
19.01.2018, 13:45
Культура & Образование
ЯИПК готовит кадры, востребованные современному рынку труда
19.01.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как воздержание влияет на женщину
19.01.2018, 13:10
Республика
Ил Дархан встретился с главами всех муниципальных образований Якутии
19.01.2018, 13:00
Происшествия
В столице три подростка попали под колеса автомобилей
19.01.2018, 12:50
Экология
Деятельность Минприроды Якутии обсудили в формате видеосвязи
19.01.2018, 12:40
Происшествия
В Якутии гость, уходя после застолья, прихватил с собой телевизор
19.01.2018, 12:30
Экономика
Ньургун Захаров назначен главным инженером Мирнинского ГОКа АЛРОСА
19.01.2018, 12:20
Путешествия
Из Якутска на Зимние Олимпийские игры в Южную Корею!
19.01.2018, 12:10
Общество
В Якутии будут награждены лучшие меценаты
19.01.2018, 12:00
Происшествия
Пьяный якутянин ночью вломился в дом бывшей
19.01.2018, 11:50
Желток
Национальный костюм Федота Тумусова вызвал неподдельный интерес у депутатов Госдумы
19.01.2018, 11:40
Республика
МЧС продолжает обеспечивать безопасность на крещенских купелях в Якутии
19.01.2018, 11:30
Происшествия
Ранее неоднократно судимой женщине назначено наказание в виде лишения свободы
19.01.2018, 11:20
Культура & Образование
Юные музыканты из Кореи приехали в Якутск
19.01.2018, 11:11
Происшествия
В Якутске ребенок выпал из окна
19.01.2018, 11:00
Политика
Егор Борисов: Если честно живете, то вам ничего не грозит
19.01.2018, 10:50
Происшествия
В 2017 году в республике зарегистрировано 12399 преступлений
19.01.2018, 10:40
Столица
В Якутске идет сбор предложений от горожан по благоустройству общественных пространств
19.01.2018, 10:30
Культура & Образование
В столице объявлен конкурс рисунков и сочинений «Якутск в 2050 году»
19.01.2018, 10:20
Происшествия
В Якутии пресечена попытка ввоза более 1000 доз наркотика
19.01.2018, 10:10
Общество
Аэропорт «Якутск» опровергает информацию о неоказании помощи инвалиду
19.01.2018, 10:00
Красота & Здоровье
Один ум хорошо, а телеконсультация лучше
19.01.2018, 9:50
Экология
Резонанс
В Ил Тумэн обсудили закон о запрете контактной притравки охотничьих собак
19.01.2018, 9:40
Экология
Лютые морозы сковали Усть-Неру и Оймякон
19.01.2018, 9:30
Общество
Якутянин назначен гендиректором АО «ВНИПИпромтехнологии»
19.01.2018, 9:20
Экономика
ЯТЭК помог школьникам с выбором профессии
19.01.2018, 9:10
Общество
Вот это поворот! НВК «Саха» собирается отобрать чужой бренд?
19.01.2018, 8:59
Происшествия
В СОНТ «Сатал» вспыхнул пожар
19.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 19 января 2018
19.01.2018, 0:30
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения модельера
18.01.2018, 23:56
Республика
Эксклюзив
2018-ый объявлен в Сунтарском улусе годом местной промышленности
18.01.2018, 20:15
Столица
Глава города Айсен Николаев отчитался перед депутатами
18.01.2018, 18:05
Общество
В Якутске начались массовые крещенские купания
18.01.2018, 18:00
Общество
Внимание, розыск должников
18.01.2018, 17:45
Общество
Безопасность крещенских купаний под присмотром спасателей
18.01.2018, 17:35
Общество
Не пропусти «Лучшее в музыке»
18.01.2018, 17:29
Общество
19 января предстоят временные ограничения электроснабжения
18.01.2018, 17:14
Происшествия
В Нюрбинском районе будут судить мать, избивавшую своего ребенка
18.01.2018, 17:00
Общество
В Якутии с начала 2018 года родилось около 550 детей
18.01.2018, 16:45
Происшествия
Врач-драчун пойдет под суд
18.01.2018, 16:31
Происшествия
В медучреждении пытались сократить работников, сообщивших о коррупции
18.01.2018, 16:13
Происшествия
Нерадивая мать отправлена за решетку
18.01.2018, 15:50
Общество
Делегация из Якутии принимает участие в Форуме малых городов и исторических поселений
18.01.2018, 15:36
Общество
В Якутске и Нерюнгри идет сбор предложений по благоустройству общественных пространств
18.01.2018, 15:19
Общество
Священные места Якутии внесут в единый реестр
Архив новостей
Экономика
19 января 2018, 17:28
2347

Что случилось с «МаксиРайз» в Якутске? Хайп, который лопнул

У членов сообщества «МаксиРайз» сегодня паника. На этой неделе лопнул хайп-проект, и спешно осуществляется перевод на другую платформу. В связи с этим вкладчики обоснованно опасаются за «инвестиции».  Ведь, как это обычно бывает, многие, надеясь на халявную прибыль, вложили в проект деньги от продаж квартир и автомобилей, влезли в кредиты. Стресса добавили и затянувшиеся «финансовые каникулы» у проекта.

SakhaDay решил узнать, что происходит у самих топов – лидеров проекта в Якутии. Их кстати, немного, и они на слуху.

Виктор Потапов, отдыхающий на Бали, уверяет, что все спокойно:

«Все нормально у нас, мы инвесторы ко всему готовы. Развиваемся дальше».

Что именно у них происходит, Потапов не разъяснил.

Сегодня тональность у Виктора Потапова другая. В соцсети он сообщил следующее:

«Никогда и никто не сможет дать инвестору 100 % гарантии того, что он сможет заработать деньги. Инвестор не застрахован от ошибок, поражений и неудач. Таким образом, он вкладывает свои деньги только на свой страх и риск».

Макс Эверстов тоже заверил Sakhaday в том, что повода для паники нет, и посоветовал не писать о компании:

«Это просто ребрендинг, переход на новую платформу, так как возникли трудности с переходом старой платформы на криптовалюту. В общем, юридические моменты». Впрочем, на уточняющие вопросы Макс сообщил, что сам пока не разобрался в чем дело.

Николай Дьяконов не берет трубку и успокаивает своих подписчиков в соцсети:

«Перешли на новую платформу, будут доработки. Когда другие еще не вышли из зоны комфорта, мы делаем бизнес».

 

 

Что же происходит с «МаксиРайз»? Вообще, полезной информации мало, и она очень туманна.

На самом деле «МаксиРайз» — это сообщество, которое работало в основном на платформе  хайп-проекта First National Group. То есть для того, чтобы присоединиться к First National Group, предлагалось зарегистрироваться в команде «МаксиРайз». По сути, это обычная пирамида, замаскированная под модные нынче слова «криптовалюта», «биткоины» и прочие термины. Что значит пирамида, объяснять не надо — первым участникам пирамиды деньги выплачиваются за счет взносов следующих инвесторов, как только денег становится меньше сумм выплат, пирамида закрывается.

В FNG предлагалось несколько пакетов с разными суммами и разной прибылью: от «бич-пакетов» за 50$, Standart (500$) до респектабельных Expert (1000$) и Investor (2500$). (По слухам, доход топов составлял более 1000 $ в день + % от всей группы вновь вступающих в FNG под ними – но это неподтвержденная информация, хотя именно эти цифры открыто называли на консультациях для привлечения  народа). Далее все просто  —  вкладываете деньги и ищете людей.

При этом плюсом проекта считалась собственная криптовалюта FSTC, которая «вот-вот выйдет на мировой рынок». Кстати, называлось и время – январь 2018 года. (Внимание, не путать с криптовалютой FRST. Никакого отношения к признанным электронным деньгам она не имеет, это внутренняя хайп-монета. Но схожесть названия должна насторожить).

Как и любой хайп-проект First National Group мог в любой момент закрыться, то есть «скамиться», что и случилось на этой неделе. Подобные проекты развиваются по одному сценарию – платят некоторое время, чтобы заманить побольше людей, а затем лопаются. FNG прожил вполне долго, благодаря активной работе организаторов, множеству вкладчиков и низким процентам. Напомним, что «МаксиРайз» пришел в Якутск в августе 2016 года.

Сейчас они якобы переходят на другую платформу «Армада». В связи с этим все счета заблокированы. В «Армаде» вроде бы открываются счета, но снять ничего нельзя, и люди видят там только часть своих денег. Для того, чтобы снять остатки, нужно опять вложиться.

***

Надо отметить, что лидеры относятся к вопросам нервно, и поучают журналиста.  «Не надо на нас зарабатывать», — посоветовал Виктор Потапов. Макс Эверстов также настоятельно рекомендовал не волновать других: «На самом деле все, кто волнуется, сами все прекрасно понимают, в курсе всех дел, и в вашей информации не нуждаются».

«Вообще высокомерие – основная черта топов, лидеров подобных проектов. Для того, чтобы производить на людей впечатление, они показывают «красивую и успешную жизнь», мотивирующие лозунги, представляют себя элитой, и в скором времени сами начинают верить в свою легенду. У них происходит крен в сознании из-за манипулятивных техник», — говорит эксперт.

Лидеры быстро привыкают к красивым картинкам, которые показывают жизнь успешных людей в достатке.

Лидеры быстро привыкают к красивым картинкам, которые показывают жизнь успешных людей в достатке.

 

Хотя бывают проколы.

 

***

«Что будет дальше с сообществом «Максирайз» уже понятно. Это типичный сценарий конца проекта. Во избежание паники объявляют переход на другую платформу, и даже пытаются заняться и привлечь людей. Но эти попытки обычно заканчиваются крахом», — считает эксперт Sakhaday.

«Можно говорить о том, что страдают незащищенные неграмотные люди, которых заманили красивой жизнью организаторы. Но по своему опыту я скажу так – как правило, люди, подсевшие на крючок пирамид, почувствовавшие азарт и вкус халявных денег, ищут и находят другой проект. Речь идет и о топах, и об обычных участниках. В Якутске это давно стало народной забавой – вложить свои деньги в проект и гадать, пропадут они или нет. Поэтому вся ответственность лежит только на самих вкладчиках. Если вы участвуете в хайп-проекте, то будьте готовы к фиаско. В какой-то степени это полезно, такие проекты учат якутян ответственности. Правда, урок усваивают не все», — уверен эксперт.

comments powered by HyperComments
Источник: Sakhaday.ru. Фото из открытых источников. http://sakhaday.ru/news/chto-sluchilos-s-maksirajz-v-yakutske-hajp-kotoryj-lopnul/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
16.01.2018, 2:42
Общество
Резонанс
Александр Нюрбинский подтвердил, что писал письмо министру Балакшину
15.01.2018, 19:09
Общество
Скандал
Министр спорта Балакшин попал под подозрение?
15.01.2018, 19:14
Желток
Селфи якутянки взорвало интернет
17.01.2018, 11:50
Происшествия
Резонанс
В Якутии напавший на пациентку врач за минуту до этого спас медсестру от расправы
16.01.2018, 10:40
Политика
Резонанс
Скандал вокруг министра Балакшина: Официальный комментарий Минимущества Якутии
16.01.2018, 12:49
Политика
Видео
Эксклюзив
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал скандал с Балакшиным
15.01.2018, 11:48
Экономика
Резонанс
Министр Сафронов сбавил обороты
17.01.2018, 10:47
Политика
Резонанс
Акции вниз! Скандалы с министрами Сафроновым и Балакшиным снижают рейтинг Ил Дархана
16.01.2018, 2:15
Желток
Эксклюзив
Спортивные обозреватели не дождались министра Балакшина…
14.01.2018, 12:13
Происшествия
В Якутии из за поломки автомобиля в тайге произошла трагедия
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
19.01.2018

ЯИПК готовит кадры, востребованные современному рынку труда

Путешествия
19.01.2018

Из Якутска на Зимние Олимпийские игры в Южную Корею!

Желток
19.01.2018

Национальный костюм Федота Тумусова вызвал неподдельный интерес у депутатов Госдумы

Общество
19.01.2018

Аэропорт «Якутск» опровергает информацию о неоказании помощи инвалиду

Резонанс
Экология
19.01.2018

В Ил Тумэн обсудили закон о запрете контактной притравки охотничьих собак

Экономика
19.01.2018

ЯТЭК помог школьникам с выбором профессии

Общество
19.01.2018

Вот это поворот! НВК «Саха» собирается отобрать чужой бренд?

Эксклюзив
Республика
18.01.2018

2018-ый объявлен в Сунтарском улусе годом местной промышленности