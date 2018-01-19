Что случилось с «МаксиРайз» в Якутске? Хайп, который лопнул

У членов сообщества «МаксиРайз» сегодня паника. На этой неделе лопнул хайп-проект, и спешно осуществляется перевод на другую платформу. В связи с этим вкладчики обоснованно опасаются за «инвестиции». Ведь, как это обычно бывает, многие, надеясь на халявную прибыль, вложили в проект деньги от продаж квартир и автомобилей, влезли в кредиты. Стресса добавили и затянувшиеся «финансовые каникулы» у проекта.

SakhaDay решил узнать, что происходит у самих топов – лидеров проекта в Якутии. Их кстати, немного, и они на слуху.

Виктор Потапов, отдыхающий на Бали, уверяет, что все спокойно:

«Все нормально у нас, мы инвесторы ко всему готовы. Развиваемся дальше».

Что именно у них происходит, Потапов не разъяснил.

Сегодня тональность у Виктора Потапова другая. В соцсети он сообщил следующее:

«Никогда и никто не сможет дать инвестору 100 % гарантии того, что он сможет заработать деньги. Инвестор не застрахован от ошибок, поражений и неудач. Таким образом, он вкладывает свои деньги только на свой страх и риск».

Макс Эверстов тоже заверил Sakhaday в том, что повода для паники нет, и посоветовал не писать о компании:

«Это просто ребрендинг, переход на новую платформу, так как возникли трудности с переходом старой платформы на криптовалюту. В общем, юридические моменты». Впрочем, на уточняющие вопросы Макс сообщил, что сам пока не разобрался в чем дело.

Николай Дьяконов не берет трубку и успокаивает своих подписчиков в соцсети:

«Перешли на новую платформу, будут доработки. Когда другие еще не вышли из зоны комфорта, мы делаем бизнес».

Что же происходит с «МаксиРайз»? Вообще, полезной информации мало, и она очень туманна.

На самом деле «МаксиРайз» — это сообщество, которое работало в основном на платформе хайп-проекта First National Group. То есть для того, чтобы присоединиться к First National Group, предлагалось зарегистрироваться в команде «МаксиРайз». По сути, это обычная пирамида, замаскированная под модные нынче слова «криптовалюта», «биткоины» и прочие термины. Что значит пирамида, объяснять не надо — первым участникам пирамиды деньги выплачиваются за счет взносов следующих инвесторов, как только денег становится меньше сумм выплат, пирамида закрывается.

В FNG предлагалось несколько пакетов с разными суммами и разной прибылью: от «бич-пакетов» за 50$, Standart (500$) до респектабельных Expert (1000$) и Investor (2500$). (По слухам, доход топов составлял более 1000 $ в день + % от всей группы вновь вступающих в FNG под ними – но это неподтвержденная информация, хотя именно эти цифры открыто называли на консультациях для привлечения народа). Далее все просто — вкладываете деньги и ищете людей.

При этом плюсом проекта считалась собственная криптовалюта FSTC, которая «вот-вот выйдет на мировой рынок». Кстати, называлось и время – январь 2018 года. (Внимание, не путать с криптовалютой FRST. Никакого отношения к признанным электронным деньгам она не имеет, это внутренняя хайп-монета. Но схожесть названия должна насторожить).

Как и любой хайп-проект First National Group мог в любой момент закрыться, то есть «скамиться», что и случилось на этой неделе. Подобные проекты развиваются по одному сценарию – платят некоторое время, чтобы заманить побольше людей, а затем лопаются. FNG прожил вполне долго, благодаря активной работе организаторов, множеству вкладчиков и низким процентам. Напомним, что «МаксиРайз» пришел в Якутск в августе 2016 года.

Сейчас они якобы переходят на другую платформу «Армада». В связи с этим все счета заблокированы. В «Армаде» вроде бы открываются счета, но снять ничего нельзя, и люди видят там только часть своих денег. Для того, чтобы снять остатки, нужно опять вложиться.

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Надо отметить, что лидеры относятся к вопросам нервно, и поучают журналиста. «Не надо на нас зарабатывать», — посоветовал Виктор Потапов. Макс Эверстов также настоятельно рекомендовал не волновать других: «На самом деле все, кто волнуется, сами все прекрасно понимают, в курсе всех дел, и в вашей информации не нуждаются».

«Вообще высокомерие – основная черта топов, лидеров подобных проектов. Для того, чтобы производить на людей впечатление, они показывают «красивую и успешную жизнь», мотивирующие лозунги, представляют себя элитой, и в скором времени сами начинают верить в свою легенду. У них происходит крен в сознании из-за манипулятивных техник», — говорит эксперт.

Лидеры быстро привыкают к красивым картинкам, которые показывают жизнь успешных людей в достатке.

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«Что будет дальше с сообществом «Максирайз» уже понятно. Это типичный сценарий конца проекта. Во избежание паники объявляют переход на другую платформу, и даже пытаются заняться и привлечь людей. Но эти попытки обычно заканчиваются крахом», — считает эксперт Sakhaday.

«Можно говорить о том, что страдают незащищенные неграмотные люди, которых заманили красивой жизнью организаторы. Но по своему опыту я скажу так – как правило, люди, подсевшие на крючок пирамид, почувствовавшие азарт и вкус халявных денег, ищут и находят другой проект. Речь идет и о топах, и об обычных участниках. В Якутске это давно стало народной забавой – вложить свои деньги в проект и гадать, пропадут они или нет. Поэтому вся ответственность лежит только на самих вкладчиках. Если вы участвуете в хайп-проекте, то будьте готовы к фиаско. В какой-то степени это полезно, такие проекты учат якутян ответственности. Правда, урок усваивают не все», — уверен эксперт.