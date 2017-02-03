Представлен один из лучших спектаклей

Такого раньше у меня никогда не было, я не хожу во второй раз на любой спектакль, будь то опера или балет, — пишет композитор и продюсер Валерий Шадрин. — Но то, что со мной произошло вечером 2 февраля, для меня было крайней неожиданностью. Я посетил во второй раз музыкально-хореографический спектакль «Манчаары» Национального театра танца РС(Я) имени Сергея Зверева – Кыыл Уола! Предыдущая премьера этого спектакля состоялась 15 декабря 2016 года.

Итак, о вечере 2 февраля…

Первый этаж белоснежного холла Дома дружбы народов имени Кулаковского оживленно гудел. Многочисленная группа стояла возле стендов, выразительные фотографии с прошлой премьеры были подобраны Верой Черноградской. Публика плавно переходила в зал, и уже в предвкушении спектакля тихо переговаривалась. Среди зрителей можно было лицезреть всю музыкально-театральную элиту Якутии . Отрадно, что было много молодежи.

Прозвенел 3 звонок. В зал вошел знаменитый оркестр НТТ РС(Я) под руководством маэстро Николая Петрова. Незаметно мягко погас свет. Медленно «поплыл» занавес…

Музыка создателей Афанасия Томского, Валерия Ноенохова, Егора Федотова и Николая Петрова с первых звуков перенесла всех зрителей в сказку о легендарном борце за справедливость Манчаары.

Я вновь убедился в бесконечном таланте балетных авторов Геннадия Баишева и Долааны Федотовой . Спектакль идет ровно 1 час 25 минут, но зритель не замечает время.

Это был полный парад новшеств: роскошь декораций Олега Молчанова и Екатерины Шапошниковой , блеск костюмов, красочная музыка четырех авторов, мощная массовка, фотографический принцип оживших скульптур.

Я особо хочу подчеркнуть связь времен, а заодно дать возможность сравнить предыдущий спектакль и нынешний. Восхищен хореографическим мастерством постановщика Долааны Федотовой, сумевшей безмолвием танца создать потрясающие по масштабности десять картин. Хореография спектакля досконально отрепетирована двумя авторами – ответственными репетиторами Людмилой Антипиной и Юрием Федоровым.

Особое слово о главном исполнителе — Владиславе Попове, любимцу зрителей на всех континентах земного шара. Артистизм его не может уместиться на целой палитре, в гаммах нечеловеческую мощи танцовщика-виртуоза. Его личная лепта в архитектуру всего балета — вся необузданность чувств и вакхический темперамент.Его герой Манчаары был особо проникновенным и правдивым



«Манчаары» — несомненно, лучший художественный продукт якутского 2016 – 2017 года.

Спектакль ошеломляет. Грандиозность всех мизансцен в десяти картинах — в духе лучших проектов мирового театрального и хореографического искусства, уникальная хореография, стилизованная под пластику народных движений — поистине эту постановку следует однозначно признать лучшим спектаклем всех балетных времен Якутии, наряду со спектаклем этого же театра «Бохсуруйуу» Владимира Ксенофонтова в хореографии Геннадия Баишева.

