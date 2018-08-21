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21 августа 2018, 17:52
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Что сделала Якутская городская Дума для жителей столицы?

9 сентября, в Единый день голосования, жители Якутска избирают главу Республики Саха (Якутия), главу городского округа «город Якутск», народных депутатов Госсобрания Ил тумэн и депутатов Якутской городской Думы.

Мы обратились к Председателю Якутской городской Думы Александру Саввинову, чтобы узнать, как работал текущий созыв, какие изменения в жизни городского округа были привнесены? 

 — Чего удалось добиться городским депутатам за эти годы?

— За пять прошедших лет мы приняли 551 правовой акт, а также 10 законодательных инициатив, в числе которых «Закон о тишине», внесение изменений в региональный закон об охоте, федеральный закон о затонувших судах, так как в акватории Лены находятся 296 затонувших судов, негативно влияющих на экологию реки.

Кроме того, впервые ввели 20-дневное меню  в городских детских садах. Это инновационный проект, на реализацию которого предусмотрено в бюджете 72,5 миллиона рублей. Меню составляется с учетом национальных особенностей питания, состояния здоровья детей и включает блюда из местных продуктов: котлеты из чира или кеты, якутская лепешка и кисломолочные продукты, отварная жеребятина и многие другие.

— Школы города переполнены, что сделали депутаты, чтобы решить эту проблему?

— Депутаты Якутской городской Думы ставят вопрос о переполненности школ и нехватке учебных мест с самого начала созыва. И не только ставят, но и решают его.

Предусмотрено финансирование и выкуплено здание «Оранжевого слона» для школы №17, также были запланированы средства на строительство ряда пристроев к школам города.

По рекомендациям депутатов главой города в 2016 году была утверждена дорожная карта до 2025 года по переводу школ на односменный режим работы. Планируется построить 49 новых школ, 15 пристроев к школам, 2 надстройки, выкупить три нежилых помещения.

В 2015 году было подписано Соглашение о строительстве в рамках государственно-частного партнерства 12 социальных объектов – пяти детских садов, четырех школ, Центра культуры и современного искусства им. Юрия Гагарина, Детской школы искусств и библиотеки. Объекты будут построены до 2019 года.

По инициативе депутатского корпуса в 2015 году началась реализация проекта «Чистая вода». В 12 школах установили современные компактные фильтры очистки воды. Нынче такие фильтры будут еще в 14-ти. Ежегодно в бюджете города на этот проект закладывается 5 млн рублей.

В два раза выросло финансирование капитального ремонта учебных заведений. Это лишь малая часть проектов, реализованных благодаря депутатскому корпусу.

— Как оцените реализацию программ по обеспечению жильем молодых семей, бюджетников и детей-сирот в Якутске?

— Обеспечение жильем – один из приоритетов работы нашего городского округа. Здесь сделано немало. В прошлом году жилье получили 238 детей-сирот, по программе «Молодая семья» жилищные сертификаты получили 320 семей. Программа по обеспечению жильем работников бюджетной сферы работает уже более 15 лет и предназначена для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы и ЖКХ. За эти годы уже 568 семей улучшили свои жилищные условия – врачи, учителя, работники ЖКХ и другие работники. В этом году мы предусмотрели порядка 72 миллиона рублей на эту программу.

Мы сохраняем передовые позиции на Дальнем Востоке по жилищному строительству, за 4 года в городе Якутске введено 1,4 миллиона квадратных метров жилья.

— Остро стоит вопрос по созданию инфраструктуры на землях для многодетных. Как решается эта проблема?

— В бюджете на этот год предусмотрено около 68 миллионов рублей на создание инфраструктуры на участках для многодетных, из них 58 миллионов на электрификацию 340 участков микрорайона Северный и в районе села Маган. На газоснабжение направлено 11 миллионов. Планируется обеспечить газом 940 участков в селе Хатассы.

— Какое сегодня состояние наших пригородов? Что необходимо сделать для их развития?

— Считаю, что должна работать комплексная программа развития пригородов и городских окраин. В следующие пять лет на это будет обращено пристальное внимание, проблемы пригородов и окраин будут последовательно решаться.

Для пригородов столицы должна быть принята программа развития всего спектра социально-бытовой инфраструктуры. В каждом селе и микрорайоне должна быть школа, детские ясли и детский сады, клуб, спортивный зал, медпункт, многофункциональный центр для размещения сберкассы, почтового отделения, аптеки, банкоматов, терминалов для оплаты услуг.

Улицы пригородов необходимо отремонтировать по современным стандартам, установить теплые остановки, оптимизировать работу общественного транспорта.

На 49 внеочередной сессии депутатов текущего созыва основной вопрос повестки стоял по внесению изменений в бюджет города. Что решили депутаты?

—  Последние полгода депутатами прорабатывался важнейший вопрос создания дополнительных мест в школах Якутска. Принято решение направить средства на эти цели. За счет безвозмездных поступлений от республики и федерального центра доходная часть бюджета города Якутска увеличивается на 1 165 млн рублей. Поступившие средства в том числе будут направлены:

— на ремонт здания по ул. Кирова, 15, там будет создано 320 дополнительных мест для учащихся;

— выкуп второго этажа нежилого помещения в 203 мкр. д.8;

— ремонт и выкуп трехэтажного здания по ул. Чайковского, 117/2 (на 240 дополнительных мест);

—  выкуп здания по ул. Толстого, 20 (на 360 дополнительных мест);

— укрепительные работы спортивного зала Кангаласской СОШ.

Еще одним решением депутаты внесли изменения в «Положение об организации предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа «город Якутск». Открываются возможности предоставлять дополнительные образовательные программы в сфере искусства, физической культуры и спорта для детей-инвалидов. В частности, на базе Детского подросткового центра и ДЮСШ №2.

Это решение позволит к 1 сентября создать 1040 ученических мест. Развитие образования — наш приоритет, база для развития всего города. Сфера образования всегда была и будет под особым контролем. А односменное образование – одна из основных задач. Для решения проблемы необходимо существенное финансирование для строительства новых школ. Потребуются серьезные переговоры на уровне республики и федерального центра, такая работа ведется и будет продолжена. Сейчас производятся выкуп и ремонт подходящих помещений.

Также на сессии было принято решение об увеличении финансирования муниципальных программ «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» и «Формирование городской среды».

При пересмотре бюджета пришлось пойти на ряд серьёзных сокращений. Это коснулось ремонта и строительства дорог. На текущий год в планах стоял ремонт 16 участков городской дорожной сети. Сократить пришлось 13, оставив только 3 самых сложных и требующих незамедлительного ремонта, к примеру, отрезок ул. Чайковского.

Отметим, что положения предвыборной программы, размещенной в настоящем материале, будут реализовываться исключительно за счет и на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти.

Источник: Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Саввинова Александра Александровича.
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