Что произойдет с организмом при отказе от алкоголя

Алкоголь может оказывать разрушительное влияние на организм, из-за чего многие люди решают прекратить выпивать на время или до конца жизни. Если организм регулярно получал дозу спиртного, отказ от такой привычки может существенно повлиять на здоровье человека, сообщает Рамблер.

Кожа

Ученые из Американской академии дерматологии отмечают, что любовь к алкоголю негативно влияет на состояние кожи. Обезвоживание под воздействием спиртного приводит к появлению морщин, а также другим необратимым последствиям.

Похудение

Многие люди, отказавшиеся от спиртного, замечают, что потеряли вес. Дело в том, что некоторые виды крепких напитков в составе имеют сахар, поэтому, просто заменив выпивку обычной водой, можно существенно сократить потребление калорий. Американские исследователи отмечают, что люди, употребляющие алкоголь хотя бы раз в месяц, в среднем на 41% более уязвимы к набору лишних килограмм.

Сон

В результате регулярного употребления алкоголя страдает качество сна, поэтому отказ от этой пагубной привычки принесет лишь положительные изменения. К тому же похмелье мешает чувствовать себя бодро. Стоит помнить, что даже бокал вина перед сном может нарушить фазы сна, что помешает здоровому отдыху.

Онкология

Исключение алкоголя из своего рациона в долгосрочной перспективе поможет сократить риски развития рака. Дело в том, что спиртное повышает шансы на возникновение рака кишечника, груди, гортани, печени, полости рта, а также пищевода и глотки. Ученые отмечают, что чем сильнее у человека проявляется алкогольная зависимость, тем выше риск развития у него онкологии.

Печень

Из-за употребления алкоголя разрушается печень, поскольку именно этот орган берет на себя главный удар этого вещества. Даже выпивка в умеренных количествах будет провоцировать разрушительное действие, накапливающегося в печени, а вот отказ от спиртного поможет органу восстановиться.