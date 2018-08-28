АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
21
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.08.2018, 14:00
Экология
Стали известны результаты проб воды в реке Вилюй
28.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Что происходит с пупком при взрослении
28.08.2018, 13:15
Происшествия
Женщина совершила плохой поступок со спящим мужчиной
28.08.2018, 13:11
Желток
Фотофакт
Ил Тумэн наградил предпринимателя. Якутские поклонники Рона Хаббарда в восторге?
28.08.2018, 13:00
Столица
Анонс
Жителей столицы приглашают форум городской культуры
28.08.2018, 12:58
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ: Мы не можем быть равнодушными к проблемам алданцев
28.08.2018, 12:44
Происшествия
Администратор гостиницы попалась на отвлекающий маневр «клиента»
28.08.2018, 12:38
Происшествия
Фотофакт
Крупное ДТП на окраине Якутска
28.08.2018, 12:35
Экология
Резонанс
Общественные экологи обсудили ситуацию с загрязнением реки Вилюй
28.08.2018, 12:30
Путешествия
Swandor Hotels and Resorts Cam Ranh 5* — один из самых лучших отелей Вьетнама
28.08.2018, 12:19
Культура & Образование
Приемная комиссия ЯГСХА подводит предварительные итоги
28.08.2018, 12:00
Финансы
«АЭБ Капитал» построит в 203 микрорайоне два дома с элементами умных технологий
28.08.2018, 11:52
Столица
«Лесная сказка»: 13 эксклюзивных скамеек ко Дню города
28.08.2018, 11:32
Происшествия
В селах, граничащих с лесными пожарами, взяты пробы воздуха
28.08.2018, 11:17
Культура & Образование
Девятилетний Валера Кузаков представляет Якутию на конкурсе «Юная звезда»
28.08.2018, 11:13
Экология
Информация о массовой гибели рыб на реке Вилюй оказалась фейком
28.08.2018, 11:04
Происшествия
Резонанс
В Якутии пропала девочка — стало известно что с ней случилось
28.08.2018, 11:01
Происшествия
Расселенный дом сгорел дотла в Якутии
28.08.2018, 10:45
Желток
Позитив
Мэр Анкориджа умилил якутян
28.08.2018, 10:32
Красота & Здоровье
Приезду узких специалистов рады везде
28.08.2018, 10:18
Общество
100-летняя якутянка раскрыла свой секрет долголетия
28.08.2018, 10:01
Происшествия
Массовое отравление на выпускном в Якутии: расследование продолжается
28.08.2018, 9:50
Культура & Образование
«Бичик» объявил имена лучших авторов, дебютантов и художников
28.08.2018, 9:30
Происшествия
Суд наказал ГУП «ЖКХ РС (Я)»
28.08.2018, 9:15
Красота & Здоровье
Минздрав Якутии об онкологической ситуации в Вилючане
28.08.2018, 8:57
Культура & Образование
Эксклюзив
Айсен Николаев снялся в кино
28.08.2018, 8:38
Политика
Эксклюзив
Анатолий Кырджагасов: Никакого сходства в ситуациях Эрнста Березкина и Владимира Федорова нет!
28.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Вторник 28 августа 2018
28.08.2018, 0:05
Общество
Сегодня день рождения руководителя национальной общины
27.08.2018, 23:41
Экономика
Энергетики восстановили электроснабжение Горного улуса Якутии
27.08.2018, 22:11
Республика
«Тепло обязаны подать вовремя!»
27.08.2018, 21:28
Спорт
Энергетики провели для юных футболистов свой чемпионат
27.08.2018, 20:59
Экономика
Якутскэнерго поддерживает юных ученых
27.08.2018, 20:48
Красота & Здоровье
В Якутске провели бесплатные медосмотры для бездомных людей
27.08.2018, 19:45
Экономика
Аэропорт Нерюнгри ждет реконструкция
27.08.2018, 19:32
Культура & Образование
Развитие дошкольного образования – залог повышения качества системы образования
27.08.2018, 18:43
Республика
В Якутию с рабочим визитом прибыли сотрудники Управления Президента РФ
27.08.2018, 17:56
Происшествия
В Якутске 19-летний мошенник нажился на потенциальных арендаторах
27.08.2018, 17:48
Политика
В Якутске будет построено 10 новых школ
27.08.2018, 17:25
Происшествия
В дорожной аварии на Дзержинского погиб мотоциклист
27.08.2018, 17:08
Экономика
График отключений электроэнергии на 28 августа
27.08.2018, 16:53
Красота & Здоровье
Покупка обуви с примеркой VS обувь, заказанная на сайтах
27.08.2018, 16:24
Республика
В Тикси начались военные учения Северного флота
27.08.2018, 16:24
Столица
Наталия Фишман: Главное – какую среду мы хотим создать для людей
27.08.2018, 16:22
Происшествия
В Якутске забывчивая женщина подняла на ноги экстренные службы
27.08.2018, 16:10
Происшествия
Роспотребнадзор закрыл овощной магазин в Мохсоголлохе на 90 суток
27.08.2018, 15:37
Происшествия
Резонанс
Дело Макарова: Показания основного свидетеля поставлены под сомнения
27.08.2018, 15:23
Происшествия
Из Мохсоголлохского центра помощи детям сбежали две девочки-подростка
27.08.2018, 15:15
Культура & Образование
Музыканты Башмет-центра проведут бесплатные мастер-классы в Якутске
27.08.2018, 14:52
Экономика
В селе Русское Устье строят новую котельную. Жители ждали этого много лет
27.08.2018, 14:48
Политика
Интервью
Второе солнце Александра Саввинова
27.08.2018, 14:46
Общество
Александр Данилов поздравляет с праздником
27.08.2018, 14:35
Общество
За помощь в раскрытии преступлений с сегодняшнего дня начнут вознаграждать
27.08.2018, 14:27
Красота & Здоровье
Компания «Камелек» проводит конкурс на лучший видеоролик
27.08.2018, 14:11
Экономика
АЛРОСА начала сбор данных для установки очистных сооружений в Сунтарском районе
27.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как одеваться, чтобы не выглядеть старше своих лет
27.08.2018, 13:00
Происшествия
В Якутии мужчина, вспомнив былые обиды, ударил ножом товарища
27.08.2018, 12:46
Экология
Якутских овцебыков успешно перевезли в Магадан
27.08.2018, 12:24
Происшествия
Кладовщик украл 11 тысяч продуктов со своего склада
27.08.2018, 12:13
Происшествия
В Якутии сотрудница кадров уличена в мошенничестве с премиями
27.08.2018, 12:00
Политика
Почти 500 человек досрочно проголосовали в Якутии
27.08.2018, 11:55
Происшествия
Наркоман спрятал марихуану в … собачьей конуре
27.08.2018, 11:38
Столица
Анонс
В Якутске состоится пятый Фестиваль ухи
27.08.2018, 11:08
Общество
Прокуратура Якутии заметила вопиющую ошибку судебных приставов
27.08.2018, 10:51
Культура & Образование
Видео
Якутский исполнитель Kit Jah участвует в конкурсе «Новая звезда»
27.08.2018, 10:20
Экология
Резонанс
В Якутии не нашли медведя с канистрой на голове
27.08.2018, 10:06
Культура & Образование
Якутская городская дума поздравляет с Днем российского кино
27.08.2018, 9:46
Желток
Фотофакт
Звездные торжества уходящего лета
27.08.2018, 9:26
Происшествия
15 природных пожаров действуют в Якутии
27.08.2018, 9:02
Экология
Видео
В Якутии ищут медведя с канистрой на голове
27.08.2018, 8:45
Экономика
Эксклюзив
«Во всем виноват Штыров!» В чем причина задержек в Авиакомпании «Якутия»?
27.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Понедельник 27 августа 2018
Архив новостей
Красота & Здоровье
28 августа 2018, 13:30
116

Что происходит с пупком при взрослении

Все млекопитающие существа рождаются прикрепленными к матери пуповиной. После того, как эта связь разрывается, пупок затягивается и становится невидим, и только у людей он остается на всю дальнейшую жизнь, передает Рамблер. Что происходит с этой частью тела при взрослении человека?

В течение первых часов жизни

Как известно, после рождения, самостоятельно или с помощью акушерки, ребенок делает первый вдох, и кровь по его венам переходит к легким, которые ранее не выполняли свои функции. Альвеолы раскрываются, артерии сжимаются, и поток крови к плаценте прекращается, вена пуповины медленно увядает. Теперь этот связующий элемент младенца и матери акушеры перерезают.

Неонатологи из Северного государственного медицинского университета, Россия, в Неонатологическом практическом руководстве разъясняют, что в этот момент внутренние вены и артерии в пуповине закрываются и образуют связки, которые представляют собой жесткую соединительную ткань. Эти связки остаются прикрепленными к внутренней части пупка. Некоторые из оставшихся пупочных артерий становятся частью системы кровообращения и обеспечивают кровью мочевой пузырь, мочеточники и семявыносящие протоки у младенцев мужского пола.

Отечественные врачи также предупреждают, что иногда у младенцев остается сосуд, ранее соединявший мочевой пузырь с пуповиной. В этом случае из пупка ребенка периодически выделяется моча и тогда эту патологию планово оперируют.

В детском возрасте

В большинстве случаев пупочная грыжа появляется у детей в раннем возрасте — до 5 лет. Представители Американской академии педиатрии в памятках для молодых коллег поясняют, что в норме после отпадения пуповины у новорожденных пупочное кольцо смыкается и отверстие облитерируется рубцово-соединительной тканью.

Но если узел пупка вздут, на коже заметно покраснение, то это значит, что увеличение внутрибрюшного давления поспособствовало выходу петель кишечника, большого сальника и брюшины в околопупочное пространство. Возникновение внутрибрюшного давления может иметь самые разные причины, начиная от развития у ребенка запоров и до болезни Харлера. Но увеличенный и воспаленный пупок принимает обычный вид и минимальные границы после хирургического лечения. Оно называется герниопластикой и осуществляется при помощи местных тканей или с использованием сетчатых имплантов.

Следует отметить, что образование пупочной грыжи у ребенка никак не связано с техникой обработки пуповины в момент рождения.

В дальнейшей жизни

В течении всей взрослой жизни человек редко обращает внимание на свой пупок. Обычно он вспоминает об этой части тела, когда в нее отдает кишечная или желудочная боль.

Другой вариант — проведение обычных гигиенических процедур, в результате которых из пупочной ямки вдруг вымывается явная грязь. Даже люди, ежедневно принимающие душ, сталкивались с таким явлением и это заинтересовало ученых. Группа эпидемиологов из Государственного Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, США, в течение целого года изучали пупок. Для этого они пригласили 60 добровольцев — мужчин и женщин в возрасте от 30 до 60 лет, среднего достатка, соблюдающих ежедневные стандартные водные процедуры. У каждого из них были взяты мазки из пупка, которые потом подвергли биохимическому и генетическому анализу.

Исходя из результатов исследования, ученные сделали вывод, что в пупочных ямках добровольцев проживают около 2368 различных бактерий. Причем из них более 1500 видов – малознакомые для науки микроорганизмы, обычно не встречающиеся на теле человека. Но как такое возможно? И почему эти микробы не вызвали у людей какие-либо заболевания?

Американские эпидемиологи сделали предположение, что с течением жизни, под влиянием окружающей среды и с учетом того, что человеческая одежда закрывает пупочные ямки, у всех людей в них собираются и даже размножаются бактерии. Поскольку между пупком, желудком и кишечником у человека сохраняется связь, эти микроорганизмы не в полной мере, но оказывают на данные органы свое влияние. Однако оно не наносит организму вред, а наоборот, как бы «приучает» желудочно-кишечный тракт к своим токсинам, улучшая его работоспособность и повышая общий иммунитет. То есть, пупок у человека является одним из невольных стражей его здоровья.

Источник: https://doctor.rambler.ru/news/40660233-chto-proishodit-s-pupkom-pri-vzroslenii
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
25.08.2018, 16:31
Общество
Резонанс
«Нью Васюки» — заявления Петра Федорова высмеяли в якутском интернете
23.08.2018, 22:58
Экономика
Сенсация
Алмазный совет: якутские огранщики будут гранить полудраг!
24.08.2018, 8:40
Желток
Фотофакт
До и после: Фото центральной площади в Среднеколымске
22.08.2018, 22:42
Экология
Позитив
Чудеса уходящего якутского лета
26.08.2018, 22:32
Политика
Экстра
Александра Саввинова пытаются выбить из выборов из… Перми
26.08.2018, 8:51
Происшествия
Эксклюзив
Суд отклонил жалобу известного оперативника Бронислава Белюнаса
22.08.2018, 22:53
Политика
Эксклюзив
Штаб кандидата в народные депутаты требует возбудить уголовное дело за клевету
27.08.2018, 8:32
Колонка
Почему жители Пионерского должны избрать депутатом Гордумы Марианну Андрееву
24.08.2018, 9:00
Происшествия
В Нерюнгри неосторожный курильщик устроил пожар в квартире
22.08.2018, 22:42
Политика
Эксклюзив
Грязные предвыборные технологии: за клевету грозит уголовная статья
22.08.2018, 22:27
Красота & Здоровье
Минздрав о лечении пациентки с высокозатратной нозолгией муковисцидоз
25.08.2018, 0:15
Происшествия
Фотофакт
Последствия аварии. Загрязнение Вилюя
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Экология
28.08.2018

Общественные экологи обсудили ситуацию с загрязнением реки Вилюй

Путешествия
28.08.2018

Swandor Hotels and Resorts Cam Ranh 5* — один из самых лучших отелей Вьетнама

Финансы
28.08.2018

«АЭБ Капитал» построит в 203 микрорайоне два дома с элементами умных технологий

Экология
28.08.2018

Информация о массовой гибели рыб на реке Вилюй оказалась фейком

Резонанс
Происшествия
28.08.2018

В Якутии пропала девочка — стало известно что с ней случилось

Позитив
Желток
28.08.2018

Мэр Анкориджа умилил якутян

Красота & Здоровье
28.08.2018

Минздрав Якутии об онкологической ситуации в Вилючане

Культура & Образование
27.08.2018

Развитие дошкольного образования – залог повышения качества системы образования