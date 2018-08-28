Что происходит с пупком при взрослении

Все млекопитающие существа рождаются прикрепленными к матери пуповиной. После того, как эта связь разрывается, пупок затягивается и становится невидим, и только у людей он остается на всю дальнейшую жизнь, передает Рамблер. Что происходит с этой частью тела при взрослении человека?

В течение первых часов жизни

Как известно, после рождения, самостоятельно или с помощью акушерки, ребенок делает первый вдох, и кровь по его венам переходит к легким, которые ранее не выполняли свои функции. Альвеолы раскрываются, артерии сжимаются, и поток крови к плаценте прекращается, вена пуповины медленно увядает. Теперь этот связующий элемент младенца и матери акушеры перерезают.

Неонатологи из Северного государственного медицинского университета, Россия, в Неонатологическом практическом руководстве разъясняют, что в этот момент внутренние вены и артерии в пуповине закрываются и образуют связки, которые представляют собой жесткую соединительную ткань. Эти связки остаются прикрепленными к внутренней части пупка. Некоторые из оставшихся пупочных артерий становятся частью системы кровообращения и обеспечивают кровью мочевой пузырь, мочеточники и семявыносящие протоки у младенцев мужского пола.

Отечественные врачи также предупреждают, что иногда у младенцев остается сосуд, ранее соединявший мочевой пузырь с пуповиной. В этом случае из пупка ребенка периодически выделяется моча и тогда эту патологию планово оперируют.

В детском возрасте

В большинстве случаев пупочная грыжа появляется у детей в раннем возрасте — до 5 лет. Представители Американской академии педиатрии в памятках для молодых коллег поясняют, что в норме после отпадения пуповины у новорожденных пупочное кольцо смыкается и отверстие облитерируется рубцово-соединительной тканью.

Но если узел пупка вздут, на коже заметно покраснение, то это значит, что увеличение внутрибрюшного давления поспособствовало выходу петель кишечника, большого сальника и брюшины в околопупочное пространство. Возникновение внутрибрюшного давления может иметь самые разные причины, начиная от развития у ребенка запоров и до болезни Харлера. Но увеличенный и воспаленный пупок принимает обычный вид и минимальные границы после хирургического лечения. Оно называется герниопластикой и осуществляется при помощи местных тканей или с использованием сетчатых имплантов.

Следует отметить, что образование пупочной грыжи у ребенка никак не связано с техникой обработки пуповины в момент рождения.

В дальнейшей жизни

В течении всей взрослой жизни человек редко обращает внимание на свой пупок. Обычно он вспоминает об этой части тела, когда в нее отдает кишечная или желудочная боль.

Другой вариант — проведение обычных гигиенических процедур, в результате которых из пупочной ямки вдруг вымывается явная грязь. Даже люди, ежедневно принимающие душ, сталкивались с таким явлением и это заинтересовало ученых. Группа эпидемиологов из Государственного Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, США, в течение целого года изучали пупок. Для этого они пригласили 60 добровольцев — мужчин и женщин в возрасте от 30 до 60 лет, среднего достатка, соблюдающих ежедневные стандартные водные процедуры. У каждого из них были взяты мазки из пупка, которые потом подвергли биохимическому и генетическому анализу.

Исходя из результатов исследования, ученные сделали вывод, что в пупочных ямках добровольцев проживают около 2368 различных бактерий. Причем из них более 1500 видов – малознакомые для науки микроорганизмы, обычно не встречающиеся на теле человека. Но как такое возможно? И почему эти микробы не вызвали у людей какие-либо заболевания?

Американские эпидемиологи сделали предположение, что с течением жизни, под влиянием окружающей среды и с учетом того, что человеческая одежда закрывает пупочные ямки, у всех людей в них собираются и даже размножаются бактерии. Поскольку между пупком, желудком и кишечником у человека сохраняется связь, эти микроорганизмы не в полной мере, но оказывают на данные органы свое влияние. Однако оно не наносит организму вред, а наоборот, как бы «приучает» желудочно-кишечный тракт к своим токсинам, улучшая его работоспособность и повышая общий иммунитет. То есть, пупок у человека является одним из невольных стражей его здоровья.