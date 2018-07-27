Что предложили Айсену Николаеву работники сельхозотрасли 

Маркетинг, олени и ягоды: подводим итоги первой дискуссионной площадки

Cельское хозяйство стало первой темой серии дискуссионных площадок, которые стартовали в Якутии с участием врио главы Айсена Николаева. Выбранный формат помогает услышать голоса реальных людей, работающих в отрасли. Причем высказаться смогли, как представители традиционных видов сельскохозяйственной деятельности, так и молодые дерзкие новаторы. Принцип работы оказался близок всем участникам встречи. Итак, какие же предложения были озвучены для включения в новую прогрессивную Стратегию развития республики?

В оленеводстве можно совершить прорыв

В большом хозяйстве директора ФГУП «Ючюгейское», что в Оймяконском районе, Руслана Атласова 8 тысяч оленей. Управляются с ними – 32 человека. В этой отрасли Степан Михайлович работает уже много лет и о проблемах знает по личному опыту. Во время своего выступления он озвучил крайне важную и наболевшую проблему – увеличение числа хищников: волков, росомах, рысей, медведей, которые нападают на стада.

«Раньше были кадровые охотники, человек 30, которые боролись с хищниками. У них даже было что-то вроде соцсоревнования по уничтожению медведей и волков. Было шесть вертолетов с которых сражались с волками, сейчас все иначе. Если мы не примем меры, по сдерживанию их популяции, то скоро будет очень мало оленей. И это не мои слова, это слова наших бригадиров-оленеводов», — поделился Руслан Атласов.

Но сложнее всего в защите от медведей. Застрелить медведя при нападении – большая проблема, ведь то, что хищник напал на оленя или оленевода, надо еще доказать. И если на отстрел волков лицензии еще выдают, то на медведей нет. Оленеводы так и говорят: «Мы работаем на медведей и волков». Проблема часто в том, что хищники разгоняют стадо, и оленеводам очень непросто собрать его снова.

Также Руслан Атласов говорил о привлечении молодежи к работе по разведению оленей. Для того, чтобы молодые специалисты приходили в эту профессию, необходимо предусмотреть какие бы то ни было «подъемные». Заострил оленевод внимание на законодательстве в части налогообложения на землю.

«От меня требуют 2% от огромных территорий выпаса оленей. Если узаконить все эти территории, то надо будет платить 20 млн в год! Суммы неподъемные! Мы уже три года судимся с Росимущетсвм», — пожаловался он и предложил зимой, поскольку в республике 23 района занимаются оленеводством, провести большое совещание по проблемам отрасли, в том числе о законах, в которые часто надо вносить поправки с учетом особенностей отрасли. «Если нас финансировать. Мы можем совершить прорыв в сельском хозяйстве и оленеводстве», — заключил Руслан Атласов.

Необходимы качественные маркетинговые исследования

О том, что сельское хозяйство требует качественных маркетинговых исследований в своем выступлении говорил генеральный директор ООО «Горснаб» Георгий Гаврильев. По его словам, агропромышленный комплекс сегодня один из привлекательных для инвестиций секторов экономики РФ. В 2017 г. инвестиции в основной капитал АПК по оценке Минсельхоза составили 601,5 млрд руб. Согласно анализу консалтинговой компании «Неоцентр», в стране были выделены наиболее перспективные направления в отрасли. Например, выращивание сои, развитие молочных ферм, глубокая переработка зерна… К отраслям со средним экономическим потенциалом отнесли выращивание цветов, шампиньонов, садовые хозяйства, мясное скотоводство. А с АПК наименьшим потенциалом: свиноводство, бройлерное птицеводство, производство комбикормов.

«Нам необходимо обязательно провести аналогичную оценку в нашей республике. Нужно все тщательно проанализировать по рынку сбыта, уровню конкуренции, рентабельности, окупаемости, эффективности для инвесторов. При этом учитывать нашу удаленность, и транспортную логистику. Необходима это изначально оценить и потом расставлять приоритеты», — отметил Георгий Гаврильев.

Сегодня, по его оценке, у республики есть перспективы в сфере развития молочного животноводства. Требует развития рынок сырого молока, но опять же с условием понимания, к «к чему мы движемся». Есть отрасли с экспортным потенциалом: это проекты по рыбе, по дикоросам, по мясному оленеводству и продукции оленеводства.

«Надо хорошо поработать сделать анализ рынка, и выстраивать механизмы господдержки исходя из перспективности проектов», — завершил выступление Георгий Гаврильев..

Наши ягоды уникальны

Любопытные предложения высказал генеральный директор ООО «Ягоды Якутии» Артур Аржаков, напрямую обратившийся к Айсену Николаеву.

«Вы не раз перед нами ставили задачи по развитию нетрадиционных видов отраслей экономике, по переформатировании экономике республики. В соответствии с майскими указами Путина стоит задача довести долю экспорта в структуре валового внутреннего продукта до 20 %. У нас есть свои предложения – обратить внимание на отрасль дикоросов в Якутии. Есть тенденция в мировой экономике, что рынок дикоросов растет, за несколько лет он вырос в десятки раз. А у нас объем дикоросов огромный!», — отметил Артур Никитич.

Сегодня, по его словам, изученный объем брусники – 2 млн. тонн, это 200 млрд руб, которые ежегодно прорастают и сгнивают. А ведь якутские ягоды уникальны по своему биохимическому составу. Если обратить внимание на эту отрасль, то можно организовать сотни рабочих мест на этот период. Так, к примеру Томская область зарабатывает порядка 15 млрд, занимая до 100 тыс человек. Сегодня в России есть три основных региона по заготовке и переработке дикоросов: Северо-Западный регион (Карелия, Новгородская, Псковская и Архангельская области), Центральный регион (Вологодская, Владимирская, Ивановская и Кировская области) и Сибирь (Томская область, Алтай и Красноярский край). В этот список может успешно войти и Якутия. Однако для начала необходимо решить несколько ключевых проблем.

Во-первых, это заготовка. Система на сегодня фактически не работает. Аржаков предложил создать систему сдачи дикоросов на на базе молокозаготовительных пунктов, которые успешно функционируют в республике.

«Опираясь на нее, можно создать и систему сдачи дикоросов, чтобы в каждом селе, где население готово сдавать ягоды, работал пункт. Стоит это не долго, надо, правда оснастить некоторым оборудованием, например, шоковой заморозки. Но затраты сопоставимы с ожидаемым результатом. Это очень небольшие вложения», — подчеркивает руководитель.

Во-вторых, остро стоит вопрос переработки. Так, например, сегодня срок хранения якутских морсов две недели, соответственно выход на более далекий, рынок невозможен. Но если, по мнению Аржакова, «мы его закупорим в стекло или термоустойчивый пластик и нальем «в горячую», он у нас будет храниться год». Так продукт приобретёт экспортный потенциал.

В-третьих, необходимо решать вопросы сбыта.

«У нас есть контакты и с китайскими партнерами, мы делали несколько пробных продаж на север Китая. Мы готовы предоставлять продукцию в эту страну, но мы понимаем, что раз выходим на экспорт, у нас должны быть принципиально другие объёмы поставки, иной уровень переработки и, конечно, маркетинговой политики. Мы должны позиционировать товар из Якутии, как экологически чистый продукт».

По предварительной оценке Артура Аржакова, если Якутия освоит хотя бы одну тысячную своего потенциала, например, 1/10 процента по бруснике, то регион сможет выйти на 2 тыс тонн! А это может внести в структуру экспортной корзины 35 млн долларов в год.