Что построено в столице в Год труда ?

По направлению «Строим Якутск» реализованы четыре блока мероприятий: «Сто скверов к 100-летию ЯАССР», «Школьные дворы столицы», «Многоуровневые автостоянки» и «Строительство детских, спортивных площадок».

В течение Года труда обновлены и реконструированы школьные дворы, построены и отремонтированы детские и спортивные площадки, многоуровневые гаражи, обустроены скверы. В округах появилось 16 скверов, благоустроено 8 территорий Центрального, Губинского, Строительного, Октябрьского, Сайсарского, Гагаринского, Промышленного, Автодорожного округов. Построено 15 спортивных площадок, благоустроено пять школьных дворов средних общеобразовательных учреждений №15, 19, 32, Хатасской СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых и Городской классической гимназии. В рамках блока «Многоуровневые парковки» введено в эксплуатацию 3 многоуровневых гаража. В рамках блока «Строим детские площадки» построено 15 детских площадок.

По итогам года за добросовестный труд и вклад в строительную отрасль отмечены директор городской молодежной организации АСП «Подросток» Лариса ПОДГОЛОВА, учредитель строительной компании ООО «Ир-строй» Руслан БУРАЕВ и директор филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) Александр МАХАРОВ.

«Мы много лет занимаемся строительством. В этом году сдали в эксплуатацию 144-квартирный жилой дом в Заложном районе, где ключи от новых квартир получили участники программы переселения из аварийного жилья. В этом же районе в начале 2017 года планируем сдать еще один объект. Год труда прошел для нас успешно. Пусть все намеченные планы сбываются, здоровья, счастья и согласия в каждом доме», — от имени руководства компании пожелал начальник участка по строительству ООО «Ир-строй» Прокопий ПАВЛОВ.

«Все мероприятия, которые согласно федеральным законам относятся к кадастровому учету и оценке недвижимости, на территории республики выполняются нами. Мы ставим на кадастровый учет объекты недвижимости, земельные участки, капитальные стройки. В городе Якутске находится львиная доля всех объектов недвижимости республики, и мы работаем в тесном сотрудничестве с Окружной администрацией, успешно решая вопросы упорядочения имущественных отношений, пополнения городского бюджета в части налогов. Проблемы есть, но, благодаря совместной работе, они планомерно решаются. Хочу пожелать, чтобы город продолжал развиваться в таком же направлении. Год труда, судя по работе городских властей, о которой мы узнаем из средств массовой информации, проходит успешно. Желаю и дальше продолжать такую же напористую и активную деятельность по развитию», — отмечает Александр Махаров.

«АСП «Подросток» принимает активное участие во многих городских мероприятиях, посвященных Году труда. Одним из важных событий стала помощь детскому саду «Звездочка» на территории Промышленного округа, где есть единственная группа для детей, страдающих детским церебральным параличом, с приобретением пяти тренажеров. Год прошел успешно: в трудах и заботах. В будущем году хотим, чтобы город поддержал финансированием проект нашей организации по трудоустройству подростков, которым мы занимаемся уже много лет. С каждым годом число желающих работать детей растет. Как известно, по трудовому законодательству, подростки имеют право работать с 14 лет. Желаю, чтобы наступающий 2017 год принес всем удачу, исполнение целей и благополучие», — говорит Лариса Подголова.