Что подарить Защитнику Отечества?

Торгово-производственная компания «Камелек» поздравляет всех наших Защитников с праздником.

Каждый год в этот день прекрасная половина человечества дарит подарки своим мужчинам, независимо от возраста и статуса – отцу, любимому, коллеге и так далее, стараясь порадовать вниманием всех своих близких, усвоив народную мудрость: «Как встретишь 23 февраля, так проведешь 8 марта».

Естественно каждая женщина подходит к выбору подарка щепетильно, так как хочет удивить и подарить самый лучший и оригинальный подарок родному человеку.

Выбор подарка дело нелегкое — вкусы и предпочтения у всех мужчин разные, и поэтому, сеть магазинов «Камелек» предлагает различные наборы «Подарок Защитнику» на любой вкус.

* все наборы в наличии по адресу Проспект Ленина, 36

Телефон 70-52-72