Что пишут СМИ России про отравление реки Вилюй?

Газета «Коммерсант»

Цитата из статьи «Нечистой воды алмазы» от 31 августа:

Загрязнение оказалось столь сильным, что вода в реках изменила цвет. В Нюрбе группа возмущенных граждан провела несанкционированную акцию, итогом которой стало обращение к властям с требованием о начале «восстановительных работ по очистке бассейна, флоры и фауны реки Вилюй». Общее состояние экологии жители Нюрбы назвали катастрофой и возложили ответственность на компанию АЛРОСА. Как сообщили “Ъ” инициаторы письма, ответа они пока не получили. Еще одна акция прошла в селе Сунтар. Оба населенных пункта стоят на берегах пострадавших рек и в числе первых испытали на себе последствия ЧП. В Нюрбе, к примеру, в результате инцидента резко выросла стоимость бутилированной воды, доставляемой на дом. По словам жителей, проблема не столько в том, что 19-литровая бутыль стала стоить 200 руб., сколько в нехватке воды.

Общественное телевидение России

Цитата из материала от 31 августа:

Как говорят жители, 200-литровая бочка стоит 300 рублей, но хватает этого ненадолго. Власти Якутии подвоз питьевой воды к домам не организовали. Но поручили руководству «Алросы» установить мобильные очистные станции.

ИА REGNUM

Цитата из статьи «Повторного сброса грязной воды в реки Якутии не было: АЛРОСА» от 31 августа:

«Варварское отношение сегодня всплыло наверх, ведь тот, кто приехал заработать или безмерно обогатиться, не будет думать о будущем территории, где он хозяйничает… Может, это следствие кумовства? Иванов от Иванова?» — комментировали ЧП жители Якутии.

Интерфакс:

Цитата из статьи «АЛРОСА обеспечит питьевой водой район Якутии, где из-за размыва дамбы загрязнились реки» от 31 августа:

После того как водовозные машины 1 сентября прибудут в Сунтары, они будут наполнены чистой водой, предоставленной ГУП «ЖКХ Якутии», и отправлены в рейсы по наслегам. Определять направление работы и адреса доставки воды будет администрация района в зависимости от заявок от поселений.

ТК «ЗВЕЗДА»

Материал от 1 сентября: