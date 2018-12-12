Что ожидает телевидение Якутии

Механизм трансляции федеральных мультиплексов пока не определен, однако в ближайшем будущем этот вопрос должен разрешиться. Об этом телеканалу «Якутия 24» заявил главный инженер филиала Радиотелевизионного передающего центра Якутии Российской телевизионной и радиовещательной сети Юрий Гончаров.

Федеральные каналы постепенно переходят в цифровое пространство, на сегодняшний день в России в формате DVB T2 вещают 20 каналов. Они разделены на два пакета, это так называемые мультиплексы. Оба пакета бесплатны для просмотра, нет никакой абонентской платы.

Для этого достаточно только иметь телевизор, ресивер, принимающий DVB T2 сигнал и антенну. Теперь у зрителей есть выбор: приобрести такую приставку и смотреть 20 бесплатных каналов в высоком качестве. Либо оплачивать абонентскую плату и оставаться на кабельном ТВ с гораздо большим списком каналов. Для тех же, у кого кабельного нет, есть еще один выход: купить спутниковую антенну, предварительно ознакомившись у оператора со списком каналов. Какой же вариант выбрать, чтобы не остаться без национального телевидения смотрите в сюжете Кристины Якуповой.