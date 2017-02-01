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Сегодня день рождения замминистра, руководителя, искусствоведа и кинематографиста
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В Якутске осужден матереубийца
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Республика
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В Усть-Янском улусе сложилась критическая ситуация из-за непогоды и бездорожья
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В Якутии произошло 3 пожара
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В Якутии глава предала своих избирателей?
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Фильм «Кэрэл» — о добре и любви!
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Культура & Образование
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АвтоПедДесант Якутск – Майя вдохновил педагогов
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Тест
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Тест: Помните ли вы, чему вас учили в школе?
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В Якутии сделали подарок Хиллари Клинтон — Ветер Перемен
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Общество
Масленица 2017: дата, пост, традиции и обычаи
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В Закон о госбюджете-2017 внесены изменения
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Экономика
263 млн рублей должны Якутскэнерго исполнители коммунальных услуг
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Вниманию многодетных семей, получивших схемы расположения земельного участка путем жеребьевки в период с 2012 по 2015 гг.
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1 февраля 2017, 15:43
90
Что отремонтируют при капремонте?
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Источник:
Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС(Я)
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#Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
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