Что одеть на Ысыах–2017?

Таким вопросом задаются сегодня сотни людей. С подготовкой к нему не сравнится ни один праздник в году, разве что Новый год ему конкурент. Самый главный вопрос – что надеть?

Чем поразить окружающих и доставить себе удовольствие? Как говорил поэт, девушка ждет ысыах, чтоб надеть новое платье и покорить жениха, женщина ждет ысыах, чтоб надеть новые серьги и убедить всех в своем статусе. А бабушка ждет повода повязать новый платок и посидеть в тюсюлгэ, чтоб вспомнить молодые годы. Но сегодня о наряде задумываются не только представительницы прекрасной половины, но и мужчины, и дети, в общем и стар, и млад. А в этом году этот ажиотаж подогревают сообщения о новом рекорде Гиннеса ( ох, любим мы это дело!).

Если вы не успели озаботиться этим вопросом заранее, а ведь уже с мая швеи все как говорится, «под завязку», загружены заказами, то вам нужно бежать в поисках искомого в магазины. Например, сегодня еще работает на площади Орджоникидзе ярмарка, посвященная ысыаху. А на этой ярмарке, в самой центральной ее части находится торговая экспозиция местной компании, филиала компании «Камелек», ателье–магазина «Этно–стиль». Здесь еще можно найти разные платья–халадай.

Некоторая часть из них сшита из 100 % дышащего натурального материала. Много в этом году приталенных моделей – это новая тенденция якутской моды. Также хорошо идет в продажу всем полюбившееся направление – бохо–стиль. Из разных фрагментов яркого набивного штапеля сшиты просторные стилизованные платья–халадай. Есть и классические модели платья, и платья из воздушного шелка и шифона – однотонные, красивые,легкие. Цены, по сравнению с другими магазинами, более чем гуманные.

А мужские камзолы сшиты по классическим канонам из тканей разного цвета и фактуры, отороченные бархатом и велюром. Обратите внимание, что в этих моделях даже пуговицы очень качественные, специально подобранные на заказ .

Также в продаже рубашки якутские из шелка. Еще одна модная тенденция – фэмили лук, когда мать и дочь, сын и отец одеваются все в одном стиле. Поверьте, что это очень красиво и эффектно.

Итак, если вы не успеваете, то вам всем просто необходимо найти пути–дороги ведущие в магазин–ателье «Этно–стиль», который расположился в Торговом центре «Вавилон» и на 1 этаже Крестьянского рынка.

Справки по тел: 701-320