Что общего в пресс-конференциях Путина, Борисова и Николаева

Власть демонстрирует намерение сохранить социальную стабильность

Уходящий год уже традиционно ознаменовался итоговыми пресс-конференциями первых лиц. В этот раз их практически друг за другом дали глава Якутска, глава республики и глава страны. Первые две вообще состоялись с разницей в несколько часов, президент из-за участия в траурных мероприятиях, связанных с похоронами убитого в Турции российского посла, отложил встречу с журналистами на день. Между тем общего во всех трех мероприятиях гораздо больше, чем просто время проведения.



Первая сквозная тема – это выборы. В 2017 году в столице Якутии будут выбирать мэра, в 2018-м – состоятся выборы президента страны, а в 2019 придет черед выборов Ил Дархана. Естественно, что журналисты не могли не задать каждому из спикеров вопрос об их намерениях на этот счет, так как во всех трех случаях ныне действующие руководители имеют все основания вновь баллотироваться на занимаемые должности. Айсен НИКОЛАЕВ, напомним, впервые стал мэром Якутска в 2012 году и может претендовать на второй срок. Егор БОРИСОВ, хоть и руководит республикой с 2010 года, но путем общереспубликанского голосования был, как известно, избран впервые в 2014. Владимир ПУТИН обновил свой президентский цикл в 2012 и его нынешний срок (шестилетний, после изменения Конституции РФ) снова – первый.

Безусловно, что в каждом случае решение о поддержке второго срока действующего лидера будут принимать избиратели, но вот на вопрос выдвигать или не выдвигать свою кандидатуру, каждый из лидеров отвечает самому себе сам, но при этом, конечно же, учитывает мнение своего вышестоящего коллеги. За исключением, разумеется, Путина, который по этому поводу может разве что посоветоваться с друзьями. В этой связи очень характерно прозвучали ответы потенциальных кандидатов, на вопрос будут ли они выдвигаться на предстоящих выборах.



Николаев — я еще не определился, буду определяться в первом квартале 2017-го. Борисов – я пока никаких планов себе не строил, у меня много текущей работы, тема выборов вызывает резонанс в обществе, поэтому я стараюсь ее избегать. Путин – я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, исходя из этого, будет принято решение о моем участии или не участии. При этом Ил Дархан сразу же перевел разговор на тему выборов мэра, то есть в то русло, где может контролировать ситуацию лично, заявив о своей поддержке второго срока Айсена Николаева.

Другой общий для всех трех пресс-конференций момент заключался в самой тональности их проведения. Экономический кризис внутри, сложная обстановка во внешней политике, неопределенность, различного рода риски. В этих условиях обществу необходима какая-то очка опоры, зона стабильности, что-то спокойное и надежное. Лидер при таком раскладе должен показать, что контролирует ситуацию. И, похоже, этот общественный запрос был правильно просчитан представителями власти и, судя по реакции СМИ и соцсетей, удовлетворен. Все спикеры демонстрировали уверенность в себе, в своих силах и транслировали эту уверенность через журналистов обществу. Ни мэр, ни Ил Дархан, ни президент, не позволили себе резких, эмоциональных суждений. Все не просто, но работа идет в штатном режиме – таков лейтмотив всех трех итоговых пресс-конференций.