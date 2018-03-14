АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-15
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.94
 70.16
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.03.2018, 15:20
Экономика
Глава АЛРОСА: Местные кадры – в приоритете
14.03.2018, 15:10
Культура & Образование
Школьники выйдут на подиум
14.03.2018, 15:02
Общество
Деловой центр Южной Якутии встретил «Форум тех, кто действуют»
14.03.2018, 14:50
Экономика
Якутия получит более 2 млн рублей на компенсацию коммунальных услуг
14.03.2018, 14:44
Столица
Анонс
Акция от МУП «Теплоэнергия » — Прощеные дни
14.03.2018, 14:40
Общество
Егор Борисов призвал усилить помощь пожилым в Якутии
14.03.2018, 14:35
История
Видео
Как строили телевышку Якутска
14.03.2018, 14:30
Красота & Здоровье
Психолог — о том, как эффективно похудеть
14.03.2018, 14:20
Культура & Образование
ТЮЗ Якутии приглашен на театральный фестиваль в Новосибирске
14.03.2018, 14:10
Общество
Якутянка с заснеженными ресницами снялась в ролике немецкого издания Bild
14.03.2018, 14:00
Красота & Здоровье
В АГИКИ участники проекта «Рисуем все» обсудили план работы
14.03.2018, 13:45
Происшествия
Задержан подозреваемый в краже продуктов из супермаркета
14.03.2018, 13:30
Общество
Работа на Севере: районы Якутии ждут педагогов и медиков
14.03.2018, 13:20
Происшествия
В Якутии эпидемия ОРВИ: В 10 школах вновь объявлен карантин
14.03.2018, 13:10
Происшествия
Гость удалился по-английски, прихватив чужое имущество
14.03.2018, 12:55
Столица
Что нужно знать о рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств?
14.03.2018, 12:45
Культура & Образование
В Национальной библиотеке Якутии откроется Центр казахстанской литературы и культуры 
14.03.2018, 12:35
Происшествия
Видео
В ходе акции «Красные фонари» задержаны 13 проституток
14.03.2018, 12:25
Общество
Резонанс
Обманутые дольщики долгостроя на улице Чайковского написали открытое письмо Путину
14.03.2018, 12:15
Экономика
На Вилюйской трассе начнется строительство моста через речку Тюкян
14.03.2018, 12:05
Происшествия
В Якутске машина врезалась в опору. Трое пострадавших
14.03.2018, 11:55
Столица
К сведению руководителей всех форм собственности!
14.03.2018, 11:45
Экономика
Рассрочка выплаты долга за свет и тепло: что важно знать
14.03.2018, 11:35
Финансы
Интервью
Василий Тимофеев: Банк – кровеносная система экономики
14.03.2018, 11:25
Общество
Предприятие по производству якутских светильников даст работу 18 инвалидам
14.03.2018, 11:15
Экономика
«ЯТЭК» укрепляет социальное партнерство
14.03.2018, 11:10
Экономика
Школьники Намского улуса посетили Якутский газоперерабатывающий завод
14.03.2018, 11:00
Происшествия
Жительница Якутска добровольно перечислила мошенникам 164 тысячи рублей
14.03.2018, 10:50
Культура & Образование
Гала-концертом завершился Международный музыкальный фестиваль «Евразия. Диалог. Классика»
14.03.2018, 10:40
Политика
Федот Тумусов: Мы должны стремиться к тому, чтобы во всех поселениях республики были фельдшерские пункты
14.03.2018, 10:30
Происшествия
В ИК-1 служебная собака обнаружила схрон с запрещенными предметами
14.03.2018, 10:20
Культура & Образование
В Якутске презентовали цикл фильмов о некоренных народах «Многоликий Якутск»
14.03.2018, 10:00
Общество
Чупров: Смертность на дорогах выросла на 30 процентов
14.03.2018, 9:45
Общество
В Якутии пройдет акция «Прощеные дни»
14.03.2018, 9:35
Экология
На первом плане – пробивка зимника в Андрюшкино
14.03.2018, 9:20
Экология
Соседи помогут с поставкой грубых кормов для животноводства Якутии
14.03.2018, 9:15
Столица
В Якутске стартует фестиваль «Крым fest — 2018»!
14.03.2018, 9:10
Происшествия
В Якутске загорелся автомобиль
14.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 14 марта 2018
14.03.2018, 1:25
Экономика
Сегодня день рождения предпринимателя
13.03.2018, 23:29
Экономика
Фотофакт
Сделано в Якутии: Агропояс Якутска выпускает новый продукт
13.03.2018, 23:19
Желток
Эксклюзив
Облом депутата
13.03.2018, 21:36
Футуролог
Эксклюзив
Первый опыт создания якутского алфавита и самая старинная книга на якутском языке
13.03.2018, 21:00
Происшествия
Пожарники извлекли пострадавших в ДТП при лобовом столкновении под Чурапчой
13.03.2018, 20:55
Путешествия
Открываются прямые рейсы из Новосибирска в Нерюнгри
13.03.2018, 20:54
Спорт
Василий Егоров уверенно выиграл бой на международном турнире
13.03.2018, 20:52
Республика
Приняты заявления у новых участников праймериз «Единой России»
13.03.2018, 20:48
Общество
Анонс
«Потолкуем о Москве. Потолкуем о Якутии»
13.03.2018, 20:47
Происшествия
Народные депутаты: уголовное дело в отношении жиганских охотников должно быть прекращено
13.03.2018, 20:40
Политика
Иван Слепцов подал документы на праймериз
13.03.2018, 18:10
Политика
Светлана Давыдова: Выборы — это голосование за будущее, мое личное и всей страны
13.03.2018, 18:00
Происшествия
Егор Борисов высказался об участившихся ДТП с летальным исходом
13.03.2018, 17:56
Политика
Экстра
Депутат Госдумы хлопочет за опального экс-главу
13.03.2018, 17:50
Финансы
Новый сезонный вклад Россельхозбанка в евро
13.03.2018, 17:40
Происшествия
Изнасилованная девушка выжила, притворившись мертвой
13.03.2018, 17:30
Экономика
14 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
13.03.2018, 17:20
Столица
По результатам фотоконкурса #ЯкутияВыбирает разыграют 10 Айфонов X, 10 Айпадов и 10 Айпадов мини
13.03.2018, 17:10
Происшествия
В Якутске задержали бутлегера с 70 бутылками алкоголя
13.03.2018, 17:00
Общество
Фонд капремонта: Собственники стали более ответственны
13.03.2018, 16:57
Политика
Резонанс
Аммосов – ЯГД или Ил Тумэн?
13.03.2018, 16:50
Общество
Госавтоинспекция Якутии проводит профилактическую операцию «Такси» 
13.03.2018, 16:40
Общество
Волонтеры Алмазэргиэнбанка оказали материальную помощь многодетным семьям Якутска
13.03.2018, 16:30
Общество
Завтра состоится Международный инклюзивный фестиваль «Заяви о себе!»
13.03.2018, 16:20
Происшествия
Раскрыто убийство годичной давности
13.03.2018, 16:10
Столица
18 марта в Старом городе стартует фестиваль «Крым fest — 2018»
13.03.2018, 16:00
Происшествия
В Якутии остановили машину, полную золота
13.03.2018, 15:55
Культура & Образование
Две звезды — в «Музыкальном Якутске»
13.03.2018, 15:45
Культура & Образование
Саха академический театр имени П.А. Ойунского приглашает…
13.03.2018, 15:35
Культура & Образование
В Верхневилюйске обсудили вопрос создания детского технопарка
13.03.2018, 15:25
Культура & Образование
Центр занятости населения объявляет набор на бесплатное обучение
13.03.2018, 15:15
Происшествия
МЧС: Пожар в Эльдикане обнаружили с опозданием
13.03.2018, 15:10
Экономика
О работе выездных касс Энергосбыта в марте
Архив новостей
Столица
14 марта 2018, 12:55
145

Что нужно знать о рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств?

В воскресенье, 18 марта, жители города Якутска наряду с участием в выборах Президента Российской Федерации также голосуют за проекты по благоустройству общественных пространств. 

Для разъяснения представителям территориальных счетных комиссий, закрепленных за избирательными участками, процедуры организации и проведения рейтингового голосования, 13 марта в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялось рабочее совещание с участием главного архитектора города Якутска Ирины Алексеевой, советника главы города Якутска Натальи Деминой и председателя территориальной избирательной комиссии Аллы Самойловой.

Пункты для проведения рейтингового голосования, в рамках нового этапа федеральной приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», будут размещены в участковых избирательных комиссиях. При этом, рейтинговое голосование не будет мешать проведению выборов Президента Российской Федерации.

«Для проведения рейтингового голосования в 94 избирательных участках выделены отдельные помещения. Ответственным органом определено Управление архитектуры и градостроительной политики города Якутска. На сегодняшний день сформированы территориальные счетные комиссии, определены председатели, которые будут нести ответственность за проведение рейтингового голосования на закрепленных избирательных участках», — разъяснила главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева.

Пункты проведения рейтингового голосования, как и участковые избирательные комиссии, 18 марта будут работать с 08.00 до 20.00 часов. Счетные комиссии накануне проведения рейтингового голосования должны   размесить стенды с изображением дизайн-проектов всех восьми общественных пространств, установить специальные урны для бюллетеней, расклеить указатели и подготовить все необходимые документы.

Ирина Дмитриевна отметила, что в рейтинговом голосовании могут принять участие граждане, имеющие прописку на территории городского округа «город Якутск». Также свои голоса могут отдать подростки с 14 лет, получившие паспорта.

«Счетной комиссии нужно быть очень внимательной, у подростков обязательно должны быть паспорта. У горожан нужно проверять наличие местной прописки, потому что в рейтинговом голосовании участвуют только жители городского округа «город Якутск», — пояснила Ирина Алексеева.

В пунктах проведения рейтингового голосования будут дежурить эксперты: архитекторы, дизайнеры, художники, которые проведут консультирование по вопросам благоустройства общественных пространств, дизайн-проектам, расскажут о реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Советник главы Наталья Демина отметила, что в связи с выборами Президента Российской Федерации, ресурсоснабжающие предприятия ПАО «Якутскэнерго», АО «Водоканал», ОАО «Сахатранснефтегаз», МУП «Теплоэнергия» проводят акции по уплате коммунальных услуг без начисления пени. Поэтому на избирательных участках всем гражданам будут выдаваться купоны для погашения долгов без пени.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Якутска Алла Самойлова рассказала участникам счетной комиссии как организовать проведение рейтингового голосования, как правильно оформлять бюллетени, вести подсчет голосов и правильно заполнять протокола.

Напомним, что на рейтинговое голосование включены 8 ключевых проектов:

— Площадь «Ворота Якутска»,

— Сквер труженикам тыла,

—  Комплексное благоустройство территории Бульвара учителя,

— Благоустройство озера Сайсары,

— Открытие улицы Кирова с благоустройством прилегающей территории,

— Роллерная зона в с. Хатассы,

— Сквер молодежи,

—  Сквер землеустроителей.

Твой город – твое решение!

#Городаменяются#ЖКХменяется#КомфортныйЯкутск#Работаемнауспехстолицы

 

comments powered by HyperComments
Источник: Департамент по связям с общественностью  и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
11.03.2018, 9:28
Экология
Егор Борисов: в Якутии затоплено почти триста судов
08.03.2018, 15:22
Желток
Фотофакт
Знойная якутянка угостила президента России жеребятиной
08.03.2018, 17:46
Желток
Фотофакт
В Якутске выбрали самую красивую девушку — врача
08.03.2018, 10:33
Столица
Победители и призеры II конкурса ледовых скульптур среди юных мастеров
08.03.2018, 9:29
Общество
В Зале Республики названы имена лучших женщин Якутии
08.03.2018, 11:57
Происшествия
Фотофакт
В Якутии машина с пятью пассажирами застряла во льду
08.03.2018, 13:07
Сахалыы
Видео
Поздравление с Международным женским днем от Федота Тумусова!
08.03.2018, 9:10
Экономика
Бизнес без барьеров: упрощены процедуры в сфере строительства и энергетики
13.03.2018, 21:36
Футуролог
Эксклюзив
Первый опыт создания якутского алфавита и самая старинная книга на якутском языке
09.03.2018, 11:51
Общество
Некролог
Ушел из жизни известный якутский журналист
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Столица
14.03.2018

Акция от МУП «Теплоэнергия » — Прощеные дни

Общество
14.03.2018

Якутянка с заснеженными ресницами снялась в ролике немецкого издания Bild

Экономика
14.03.2018

«ЯТЭК» укрепляет социальное партнерство

Экономика
14.03.2018

Школьники Намского улуса посетили Якутский газоперерабатывающий завод

Столица
14.03.2018

В Якутске стартует фестиваль «Крым fest — 2018»!

Фотофакт
Экономика
13.03.2018

Сделано в Якутии: Агропояс Якутска выпускает новый продукт

Эксклюзив
Желток
13.03.2018

Облом депутата

Эксклюзив
Футуролог
13.03.2018

Первый опыт создания якутского алфавита и самая старинная книга на якутском языке