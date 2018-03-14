Что нужно знать о рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств?

В воскресенье, 18 марта, жители города Якутска наряду с участием в выборах Президента Российской Федерации также голосуют за проекты по благоустройству общественных пространств.

Для разъяснения представителям территориальных счетных комиссий, закрепленных за избирательными участками, процедуры организации и проведения рейтингового голосования, 13 марта в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялось рабочее совещание с участием главного архитектора города Якутска Ирины Алексеевой, советника главы города Якутска Натальи Деминой и председателя территориальной избирательной комиссии Аллы Самойловой.

Пункты для проведения рейтингового голосования, в рамках нового этапа федеральной приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», будут размещены в участковых избирательных комиссиях. При этом, рейтинговое голосование не будет мешать проведению выборов Президента Российской Федерации.

«Для проведения рейтингового голосования в 94 избирательных участках выделены отдельные помещения. Ответственным органом определено Управление архитектуры и градостроительной политики города Якутска. На сегодняшний день сформированы территориальные счетные комиссии, определены председатели, которые будут нести ответственность за проведение рейтингового голосования на закрепленных избирательных участках», — разъяснила главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева.

Пункты проведения рейтингового голосования, как и участковые избирательные комиссии, 18 марта будут работать с 08.00 до 20.00 часов. Счетные комиссии накануне проведения рейтингового голосования должны размесить стенды с изображением дизайн-проектов всех восьми общественных пространств, установить специальные урны для бюллетеней, расклеить указатели и подготовить все необходимые документы.

Ирина Дмитриевна отметила, что в рейтинговом голосовании могут принять участие граждане, имеющие прописку на территории городского округа «город Якутск». Также свои голоса могут отдать подростки с 14 лет, получившие паспорта.

«Счетной комиссии нужно быть очень внимательной, у подростков обязательно должны быть паспорта. У горожан нужно проверять наличие местной прописки, потому что в рейтинговом голосовании участвуют только жители городского округа «город Якутск», — пояснила Ирина Алексеева.

В пунктах проведения рейтингового голосования будут дежурить эксперты: архитекторы, дизайнеры, художники, которые проведут консультирование по вопросам благоустройства общественных пространств, дизайн-проектам, расскажут о реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Советник главы Наталья Демина отметила, что в связи с выборами Президента Российской Федерации, ресурсоснабжающие предприятия ПАО «Якутскэнерго», АО «Водоканал», ОАО «Сахатранснефтегаз», МУП «Теплоэнергия» проводят акции по уплате коммунальных услуг без начисления пени. Поэтому на избирательных участках всем гражданам будут выдаваться купоны для погашения долгов без пени.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Якутска Алла Самойлова рассказала участникам счетной комиссии как организовать проведение рейтингового голосования, как правильно оформлять бюллетени, вести подсчет голосов и правильно заполнять протокола.

Напомним, что на рейтинговое голосование включены 8 ключевых проектов:

— Площадь «Ворота Якутска»,

— Сквер труженикам тыла,

— Комплексное благоустройство территории Бульвара учителя,

— Благоустройство озера Сайсары,

— Открытие улицы Кирова с благоустройством прилегающей территории,

— Роллерная зона в с. Хатассы,

— Сквер молодежи,

— Сквер землеустроителей.

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