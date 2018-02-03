Что нового в скандальной отрасли Якутии?

В 2017 году аграрии в Якутии произвели продукции на 25 млрд рублей.

По итогам 2017 года индекс производства продукции сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) составил 101,7% к показателю прошлого года, сообщает Минвостокразвития со ссылкой на данные правительства региона.

Основной вклад в отрасль внесли производители молока, мяса и яиц. Валовый надой молока во всех категориях хозяйств составил 166,1 тысяч тонн, что на 0,2% выше показателя 2016 года. Производство скота и птицы на убой в живом весе составило 35,8 тысяч тонн с приростом в 2,1%. Объем производства яиц по итогам года составил 121,4 млн. штук с приростом 4,6%.

В сообщении также отмечается, что республика вошла в тройку лучших регионов России по данному направлению.

Отметим, что в 2017 году на поддержку аграрного сектора республики направлено 10,7 миллиардов рублей, в том числе около 1 миллиарда из федерального бюджета.