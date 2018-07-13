Что наручные часы говорят о вашем характере

Наручные часы, как никакой другой аксессуар, принято связывать с личностью их обладателя. Вы часто встретите советы в духе «Наручные часы подбирают по статусу» и настойчивые рекомендации приобрести часы, которые обойдутся вам в целую зарплату, но зато потом «окупать» престижный аксессуар в кругах богатых и знаменитых, сообщает Рамблер.

Но есть еще одна — психологическая, а не социальная — точка зрения на выбор наручных часов: модель должна соответствовать вашему вкусу и вашему внутреннему «я», а иначе постоянные взгляды на часы будут вызывать у вас раздражение. Мы слишком часто сверяемся со временем сегодня, чтобы это самое время не соответствовало нашим же ожиданиям.

Попробуйте применить такую тактику в подборе наручных часов и найдете себе аксессуар как родственную душу, чтобы вместе с ним идти в ногу со временем.

Наручные часы из металла

По характеру вы человек слова и любите четкость и пунктуальность в любых делах. Ваши украшения всегда больше чем просто декоративный элемент — это символ успеха, поэтому розовое и желтое золото числятся в ваших фаворитах.

Наручные часы с цветным ремешком

Никто не умеет витать в облаках так, как вы, а ваша любимая цитата (она же — ваш личный гимн!) звучит примерно так: «Креативный взрослый — это большой ребенок». Никого не слушайте и продолжайте в том же духе!

Наручные часы из керамики

Иногда вы задумываетесь над тем, что могли бы давать уроки стиля и неплохо на этом заработать. Ведь вы еще в университете четко знали, что подходит именно вам, пока подружки надевали на себя все что угодно.

Наручные часы с кристаллами

Ваша любимая эпоха — 80-е, любимый принт — цветочный, а музыка — диско. Успейте этим летом надеть лучшие наряды из своего шкафа и не ждите специального приглашения: чтобы жить красиво, не нужен повод.

Наручные часы с цветком

Вспомните, у кого из ваших подруг самая романтичная и мечтательная натура, и сделайте ей неожиданный приятный сюрприз — аксессуар, который в красках и символах выражает ее характер.

Наручные часы со стрекозой

Аксессуары должны не только передавать наш нрав, но и мотивировать и вдохновлять, а иначе это будет самая обычная безделушка. Мы помним, что белый цвет излучает позитивную энергию, поэтому так любим его везде — в декоре, в одежде, в украшениях.

Наручные часы с браслетом из кожи

Сильный характер и амбициозный нрав — это про вас, точно так же как и фраза про то, что для достижения цели все средства хороши. А идти к успеху и к своей цели нужно всегда по расписанию, чтобы не опоздать к моменту триумфа.