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Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

В начале декабря заканчивается срок уплаты налогов на транспорт, недвижимость и землю — тем, кто его пропустит, грозит начисление пеней, а в перспективе — трудности с выездом за границу и даже лишение свободы. В последний месяц года в силу вступают новые требования к частникам и компаниям, которые занимаются пассажирскими перевозками, а на российских улицах появятся первые беспилотные автомобили. Об этом со ссылкой на iz.ru сообщает телеканал «Якутия 24».

Заплатить налоги

3 декабря истекает срок оплаты имущественного, земельного и транспортного налога для физических лиц за 2017 год. Касается это владельцев земельных участков, а также тех, у кого в собственности находятся квартиры, дома (в том числе дачи), комнаты, гаражи и другие объекты капитального строительства. Транспортный налог придется заплатить не только за автомобиль, но и за другие транспортные средства — в том числе мотоциклы, катера, яхты или самолеты. Тем, кто не успел заплатить налоги в срок до 3 декабря, за каждый день просрочки будут начисляться пени.

Ужесточение требований к водителям и перевозчикам

С 21 декабря в стране вступят в силу изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые ужесточают требования к физическим и юридическим лицам (в том числе ИП), занимающимся перевозкой пассажиров, в том числе для собственных нужд. Речь идет и о компаниях, которые используют транспортные средства, например, для перевозки своих сотрудников.

Поправки, призванные обеспечить безопасность пассажиров и других участников дорожного движения, были приняты почти год назад — в конце 2017-го, однако срок их вступления в силу был отложен для того, чтобы перевозчики могли к ним подготовиться.

Новые требования запрещают привлекать к такой работе водителей, имеющих иностранные или международные права, но не имеющих российского удостоверения, а водителям, принятым на работу, нужно будет предоставить возможность регулярно повышать свою квалификацию.

Все транспортные средства, в соответствии с поправками в законодательство, должны проходить предрейсовый контроль, проводить который будут специально аттестованные сотрудники. Вне этого времени транспортные средства должны оставаться на специально оборудованных стоянках (за их организацию как в черте города, так и за его пределами также отвечает перевозчик).

Беспилотники на улицах

На улицах Москвы и Татарстана с 1 декабря появятся первые беспилотные автомобили — в этих регионах будет проведен транспортный эксперимент, который в ближайшем будущем планируется распространить на территорию всей страны.

О сроках старта этого проекта в конце ноября сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он также сообщил, что в это время «обкатывать» будут не только сами беспилотники, но и связанные с этим технологические регламенты; кроме того, за это время изучат и возможные недостатки правового регулирования в этой сфере.

Всего в эксперименте примут участие около ста автомобилей. При этом из соображений безопасности в каждом должен будет находиться квалифицированный пилот-инструктор, готовый в любой момент вмешаться в ситуацию. Кроме того, ранее сообщалось, что такие авто будут снабжены спецзнаками «Автономное вождение».

Новые правила для кредитных кооперативов

С 4 декабря Центробанк обновляет правила предоставления отчетности для участников кредитных потребительских кооперативов. Они представляют собой объединения граждан, оказывающих друг другу финансовую взаимопомощь, и считаются некоммерческими финансовыми организациями. Кроме того, несколько небольших кооперативов могут объединяться в более крупные саморегулируемые структуры.

По решению Банка России (оно было принято в октябре этого года), будет обновлен сам порядок предоставления отчетности, кроме того, в отчете появятся новые позиции. Например, касающиеся просроченных задолженностей по процентным доходам или займам.

Пополнение для малого бизнеса

Сразу несколько изменений коснутся предпринимателей. Так, малые и средние иностранные предприятия с декабря 2018 года смогут увеличить свою долю в уставном капитале отечественных субъектов малого бизнеса.

Теперь, в случае если такое иностранное предприятие не находится на территории офшора, на его долю может приходиться более 49% уставного капитала российской компании, а его владелец может считаться соучредителем отечественного предприятия. Ранее этот показатель ограничивался 49% как для малых и средних, так и для крупных иностранных компаний (для них, впрочем, всё останется без изменений).

Проверить же своих контрагентов, работающих на территории РФ, отечественные бизнесмены могут в рамках проекта «Прозрачный бизнес», запущенного в этом году ФНС России.

Кроме того, хозяйственные товарищества — коммерческие объединения с разделенным на доли уставным капиталом с начала декабря могут считаться субъектами малого и среднего бизнеса и, соответственно, претендовать на дополнительные льготы и преференции, положенные таким компаниям.

ГМО сделают наглядным 

Продукты с ГМО (генетически модифицированными организмами) на территории России с конца декабря начнут маркировать. При этом новое требование будет действовать на территории всех стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАС), в который также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Решение было принято в декабре 2017 года, еще год, как отмечалось в пресс-службе союза, был отведен «на адаптацию бизнеса». С конца декабря 2018-го аббревиатура ГМО должна наноситься на упаковку продукции рядом со знаком «ЕАС» и соответствовать ему по форме и размеру.

Сама по себе информация о наличии в составе ГМО должна была указываться и раньше, но никаких специальных требований на этот счет не существовало, поэтому производители нередко наносили ее мелким шрифтом и потребители надписи не замечали.

 

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/chto-izmenitsya-v-zhizni-rossiyan-s-1-dekabrya
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