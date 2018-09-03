Что говорит о человеке форма его ушей

Китайские мудрецы были уверены, что характер и судьбу человека можно определить по его ушам. Итак, на что нужно обратить внимание и какие выводы сделать, сообщает Рамблер.

Расположение

Уши, расположенные выше уровня бровей, говорят о высоком уровне интеллекта человека, уши низкой посадки выдают более приземленную натуру и умение работать руками. При этом и те, и другие могут стать финансово успешными вне зависимости от высоты расположения ушей.

Цвет

В норме уши немного светлее лица, если они слишком бледные, это говорит о слабом здоровье человека. Не лишним будет обратиться к врачу. А вот если уши постоянно красные, это говорит о склонности человека гневаться по любому поводу. Будьте с такими поосторожнее.

Мочка

Считается, что крупная мочка свидетельствует о мудрости ее обладателя, неслучайно Будду изображают с длинными мочками. Если мочка маленькая и не выделяется, это значит, что перед идеалист. Не смотря на всю свою щепетильность, такой человек легко способен влюбиться с первого взгляда.

Толщина

Крупные мясистые уши часто встречаются у музыкантов и говорят о хорошем здоровье и высокой выносливости человека, если уши слишком тонкие, вероятно, перед вами человек, страдающий отсутствием энергии, в том числе сексуальной.

Форма

Ушные раковины, напоминающие квадрат, говорят о любви к стабильности. Человек с квадратными ушами твердо стоит на ногах и не пропадет в любой непонятной ситуации.

Человеку с круглыми ушами нравится быть в центре внимания, он душа любой компании.

Заостренные, как у лисы, уши свидетельствуют о хитрости их владельца. У таких людей отлично развита интуиции, с ними лучше дружить, чем ссориться.

Уши-прямоугольники свойственны людям, которые умеют держать слово и всегда выполняют свои обещания.

Уши в форме полумесяца встречаются у деликатных и дипломатичных людей, с которыми легко общаться.