Что если: грозит ли Кристине Кириллиной тюрьма в случае «ложного доноса»?

Сегодня визажист Кристина Кириллина сделала сенсационное признание о невиновности Нюргуши. Напомним, что на протяжении недели девушка публиковала посты с подробностями своего избиения, намекала, а также называла имя своей обидчицы. Сегодня Кристина удалила эти публикации.

В свою очередь тамада, вернувшаяся в Якутск, сообщила, что у них с Кристиной произошли разногласия, но к тем событиям (избиению) она не имеет отношения.

Осталось непонятным, кто же избил Кристину. Почему тамада Нюргуша, имя которой упоминалось в качестве агрессора, не заявила сразу о своей непричастности к этой некрасивой истории.

Но не все так просто. Если Кристина Кириллина думает, что для того, чтобы не было последствий достаточно удалить посты, то это не так. 29 января, по словам Кристины, она написала заявление по поводу избиения. Следком начал процессуальную проверку по факту нанесения телесных повреждений и насильственных действий сексуального характера.

Юрист Феликс Антонов прокомментировал SakhaDay дело Кристины:

— На мой взгляд, здесь налицо минимум состав преступления, предусмотренного п. «В» ч.2 ст.127 УК РФ — незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Возможно, конечно, и наличие состава преступления, предусмотренного чт.132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Преступления, предусмотренные ст.132 УК РФ считаются частно-публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. 127-я статья считается преступлением публичного обвинения, поэтому могут возбудить и без заявления потерпевшего.

Если она до этого написала заявление о совершении преступления, то в её действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении преступления.

Отметим, что наказание за заведомо ложный донос варьируется в зависимости от тяжести деяния, наказывается штрафом, принудительными работами, лишением свободы на срок до шести лет.