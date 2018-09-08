Что для Вас родной город? Опрос горожан Якутска

Горожане готовятся к празднованию Дня города

Несмотря на ветреную и прохладную погоду, в этот субботний день на улицах столицы оживленно и многолюдно, везде царит праздничная атмосфера, из динамиков звучат мелодичные песни о родном Якутске.

В округах и пригородах уже проводятся различные праздничные мероприятия: концерты, выставки, ярмарки, соревнования, конкурсы. Взрослые и дети с нетерпением ждут любимый городской праздник. В воскресенье 9 сентября Якутск отмечает свой 386-й день рождения. Горожане поздравляют родной город и делятся своими впечатлениями:

Афанасий Афанасьев, народный артист РС(Я), заслуженный артист РС(Я) и РФ:

— Мне нравится День города своей масштабностью, праздничностью, массовостью. Из года в год программа расширяется, становится еще интересней, площади заполнены людьми, которые разделяют радость со столицей. Независимо от погоды, дождя, ветра, День рождения города проходит на славу. Крики «Ура!», «Уруй!» во время салюта у памятника Бекетова оставляют на душе теплый след, о чем мы вспоминаем долгой зимой. Хочу отметить большую плодотворную работу Окружной администрации города Якутска и трудолюбие своих коллег из Управления культуры и духовного развития. Когда люди отдыхают, они всегда работают, организовывают масштабные мероприятия, создают атмосферу радости. И это передается от праздника к празднику, будь то Фестиваль Строганины, Новый год, Ысыах Туймаады, День города. Все эти праздники стали

воистину народными.

Айгылаан, эстрадный певец:

– В День города мы, артисты, конечно, будем работать. Я участвую в концертах на площадях города. Сентябрь нынче для меня очень волнительный, скоро ожидается сольный концерт. Предвкушая этот долгожданный момент, поздравлю всех горожан с теплотой в сердце с 386-

летием родного города Якутска! Очень жду сюрприз природы в виде хорошей погоды!

Марина Акимова, воспитатель детского сада №18 «Прометейчик»:

– Наш любимая столица является старинным городом Северо-востока России. С нашими воспитанниками детского сада изучаем историю города Якутска, посещаем театры и музеи. Скоро собираемся провести экскурсию по площадям города. Дети с родителями примут участие в праздновании Дня города, а потом нарисуют свои впечатления. Наша группа в прошлом году победила в конкурсе «Биоскульптурные композиции на экологической тропе детского сада» в Автодорожном округе. Наша работа тесно связана с жизнью родного города! Желаем столице процветания!

Мария Саввинова, многодетная мама: