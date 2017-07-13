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13 июля 2017, 12:30
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Что делать, если на улицах задымленно

Вчера Якутск и Центральные районы Якутии окутала густая пелена дыма от действующих на территории республики лесных пожаров. Как вести себя в случае появления задымления, рассказывает Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное — оградить себя от вдыхания сажи, находящейся в воздухе. Для этого следует придерживаться следующих правил:

—    Необходимо минимизировать своё пребывание на улице, без острой необходимости не стоит покидать помещение.

—   Если есть необходимость передвижения по улице, то не выходите на открытый воздух в часы наибольшего задымления.

—   При выходе на улицу используйте специальные маски, лучше всего подойдёт сложенная в пять слоев марля, которую можно увлажнить.

— Автомобилистам стоит быть особенно внимательными! При задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причём человек может этого не заметить!

—  Дома по возможности держите окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задымление достигает своего максимума.

—  Вывешивайте на окна мокрые простыни, пейте больше воды, чаше делайте влажную уборку помещений и принимайте душ.

— Не пылите и не дымите дома дополнительно!

— Снижайте до минимума количество выкуриваемых сигарет.

— Не перенапрягайтесь физически. Физическая активность заставляет вас дышать чаще и глубже, что сильно и надолго вредит вашему здоровью в условиях задымленности. Никаких пробежек по утрам и велосипедов! Если ваш труд связан с физическими нагрузками, при таком задымлении требуйте от работодателя сокращенного рабочего дня.

— В часы максимального задымления будьте осторожны с кондиционерами.

Кондиционеры, забирающие воздух снаружи, можно использовать, если только они оснащены специальными фильтрами (типа МЕРА). Сплит-кондиционеры при пиковом загрязнении также лучше отключить, поскольку снижение температуры в помещении вызовет дополнительное подсасывание смога с улицы так, что внутри взвесей окажется больше, чем снаружи. Если жара нестерпима, снижайте температуру умеренно (не более, чем на 5° С).

—   Повышенного внимания требуют пожилые люди, а также люди, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, проблемы с верхними дыхательными путями, лишним весом. Им особенно необходимо соблюдать рекомендации врачей (регулярно замерять давление и при необходимости пересматривать дозировки лекарств). Кроме этого, не стоит выходить из дома без марлевых повязок, нельзя пользоваться общественным транспортом, где очень душно. Поэтому лучше позаботиться о пожилых родителях или родственниках и привезти им домой всё необходимое.

—   Также стоит оградить от дыма детей, особенно дошкольного возраста.

Если вы увидите, что у кого-то из окружающих проявляются признаки отравления угарным газом, то нужно срочно вызвать скорую помощь. К таким признакам относятся: речь и поведение, как у пьяного человека, могут быть периоды перевозбуждения, зрачки расширены, повышенное сердцебиение, артериальное давление повышено, а при  потере сознания может быть резкое понижение, потеря сознания, судороги, нарушение дыхания.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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