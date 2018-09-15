Что делал якутский министр на культурной сессии ВЭФ

12 сентября, в рамках четвертого Восточного экономического форума в г. Владивосток состоялась сессия «Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке? Культура» с участием многих известных деятелей культуры страны, где одним из выступающих стал министр культуры и духовного развития РС (Я) Владимир Тихонов. Якутию также представляла Ася Габышева, генеральный директор Национального художественного музея.

В сессии первой выступила министр культуры и туризма Магаданской области Людмила Горлачева, участвовавшая в разработке нацпроекта «Культура» и сообщила, что для реализации данного национального проекта на все 6 лет в регионах Дальневосточного федерального округа потребуются затраты в объеме 16,4 млрд рублей.

Затем выступил Владимир Тихонов о значении роли национального проекта «Культура» для Республики Саха (Якутия). Он отметил, что в 2017 году объемы федеральных субсидий для Якутии на сферу культуры составили 41 млн. 776 тыс. рублей, что почти в 7 раз больше по сравнению с предыдущим годом. Как и по всей стране в республике началась реализация партийных проектов «Местный дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры детям», при этом еще 20 млн рублей Фонд кино выделил муниципалитетам Якутии на организацию кинопроката, отдельный грант в объеме 6 млн. рублей мы получили на реализацию театрального проекта, несколько театров совершили выезды в другие регионы через программу «Большие гастроли».

Как указал Владимир Иванович, в этом году наш регион ожидает федеральные субсидии в общем объеме свыше 70 млн рублей. Таким образом, за последние годы констатируется значительное усиление финансовой поддержки со стороны Министерства культуры РФ, что связано с изменением вектора государственной культурной политики в сторону регионов. И с этими же надеждами ожидается начало реализации Национального проекта «Культура», впервые обозначенного как отдельный ведомственный нацпроект в сфере культуры. Заявка республики в части федерального проекта «Культурная среда» концентрирует внимание на вопросах строительства, реконструкции и капитального ремонта сельских учреждений культуры, оснащения музыкальными инструментами детских школ искусств, создания модельных библиотек и кинозалов, модернизации театра юного зрителя и двух кукольных театров.

Также Владимир Тихонов обратился с просьбой рассмотреть возможность создания Центра культурного развития на базе Высшей школы музыки, уникального учебного заведения полного цикла «Школа-ССУЗ-ВУХ», который за 25 лет выпустил несколько поколений профессиональных музыкантов с консерваторским образованием и обратить внимание, что в данное образовательное учреждение набираются талантливые дети со всей республики, а также по целевым местам из других регионов России, Южной Кореи, Японии, Китая.

По его словам, в результате всех указанных мероприятий количество якутян, для которых улучшится качество культурной среды, составит 288 850 человека или 30% от общей численности населения республики. 137 сельских клубов, 30 детских школ искусств, 50 сельских библиотек улучшат материально-техническую базу, в 130 созданных кинозалах будут созданы условия для просмотра качественного кино.

Он сообщил, что в рамках федерального проекта «Творческие люди» в целях повышения профессионального уровня подготовки кадров для отрасли культуры регион предлагает предусмотреть полномасштабное повышение квалификации работников культуры, а это около 3000 работников культуры, и поддержку крупных региональных творческих проектов:

— Республиканский национальный праздник «Ысыах Олонхо»;

— Международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо»;

— Якутский международный кинофестиваль и другие. Особую актуальность приобретают мероприятия и проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. В качестве такого всероссийского проекта Якутия предлагает организовать «Духовный Транссиб» – железнодорожный тур на поезде Дружбы по маршруту Cанкт-Петербург – Владивосток, символизирующий освоение Дальнего Востока.

Министр также сказал, что в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» мы предлагаем создание 6 виртуальных концертных залов и хотели бы попросить расширить федеральное участие в процессе оцифровки фондов каталогизации архивов, библиотек и музеев. В республике проводится огромный пласт работы в этом направлении, больше, чем в иных регионах, но и этого недостаточно, чтобы сохранить необходимый объем ценностей в электронном виде.

И в конце своего выступления, Владимир Тихонов подчеркнул, что на протяжении многих лет Якутия является инициатором крупных культурных событий и явлений, и все они могли бы претендовать на федеральную протекцию в силу своей востребованности, актуальности и высокого уровня художественного воплощения. Очень важно, чтобы энтузиасты и сельские работники культуры ощущали внимание и заботу от федерального центра. Это необходимо, прежде всего, для сохранения единого культурного пространства страны, поскольку только региональными инструментами мы не сможем достигнуть необходимый уровень поддержки всех важных проектов и начинаний.

Помимо данной сессии, в этот день состоялось еще одно значимое событие в плане сотрудничества Якутии с другими регионами ДФО. Так, Ася Львовна Габышева, генеральный директор Национального художественного музея Якутии и Алёна Алексеевна Даценко, директор Приморской государственной галереи заключили соглашение о сотрудничестве в целях создания условий для взаимодействия, укрепления творческих связей, реализации творческих совместных планов. При подписании данного документа присутствовал также министр культуры и духовного развития Якутии Владимир Тихонов и выразил уверенность, что сотрудничество между учреждениями будет плодотворным, эффективным и преподнес в подарок Алене Даценко «Материальная и духовная культура народов Якутии XIX – начала XX в. в музеях мира. Сибирская коллекция в музеях США» под авторством Зинаиды Ивановой – Унаровой.